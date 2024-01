Affari Tuoi, il "suicidio" di Nancy: occhio alla faccia del marito, finisce in disgrazia

14 gennaio 2024 a

Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, recita un antico adagio. E queste parole in una certa misura calzano a pennello su Nancy, concorrente di Affari Tuoi, il mitologico programma dei pacchi, una mania tutta italiana, condotto da Amadeus su Rai 1. Nel dettaglio, la puntata in questione è quella trasmessa sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini nella serata di sabato 14 gennaio.

A misurarsi nel programma dei pacchi, seguito ogni giorno da milioni di italiani, erano Gaetano e sua moglie, Nancy, in rappresentanza della Campania. Napoletani, così come è napoletano il Dottore della trasmissione (la figura oscura preposta ad offrire cifre con cui far chiudere il gioco ai concorrenti) e così come è napoletana Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus.

Tra Gaetano e Nancy a comandare era la seconda, circostanza emersa senza troppe ambiguità durante la puntata. Uno dei momenti decisivi è stato quello in cui i due erano stati a un passo dall'accettare un'offerta da 10mila euro, salvo poi non farlo. Alle battute finali del gioco, la coppia resta con due pacchi: quello da 10mila euro e quello da 75mila euro. Insomma, avrebbero portato a casa un bel gruzzoletto in ogni caso.

Come da copione, è intervenuto il Dottore, il quale ha offerto 26mila euro, cifra che però Nancy ha rifiutato. "Non si può dire che tu abbia sposato una donna che non ha coraggio", commentava Amadeus. Il finale? Non il migliore per Gaetano e Nancy: hanno vinto 10mila euro.

Una tigna, quella della ragazza, stigmatizzata da molti sui social. "Ora tornano a casa e lui la strangola", commentava un utente (e la faccia di Gaetano dopo l'apertura del pacco da 10mila euro, in effetti, era tutta un programma). "Il dottore non sapeva come farle capire che non aveva nulla", aggiungeva Diddi. "Ecco la furba che non si accontenta e rifiuta 26mila euro per prenderne 10mila", chiudeva le operazioni il puntuto Francy.