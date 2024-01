Affari tuoi, "tutto normale?": il pacco che scatena i peggiori sospetti

19 gennaio 2024 a

Clamoroso ad Affari tuoi: nel pacco della concorrente Francesca da Gorizia ci sono 100mila euro. E' accaduto per la terza puntata di fila del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus. E tra i telespettatori che seguono la trasmissione e commentano in tempo reale su X, l'ex Twitte, c'è chi con buona dose di veleno ammicca: "E noi dovremmo credere che sia tutto normale...".

In realtà, alla pacchista promossa a concorrente in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia alla fine è andata male, anzi malissimo. Nel momento decisivo, la signora ha accettato su pressing del marito Maurizio in studio insieme a lei l'offerta del Dottore di "appena" 16mila euro, nel timore di restare a bocca asciutta. Una cifra non certo esorbitante, soprattutto se confrontata con il malloppo nel pacco e pure con le precedenti offerte del "tentatore fuorionda", prima 40mila e poi addirittura 44mila.

Affari tuoi, il dramma di Francesca: quanti soldi ha "bruciato"

"La scelta di rifiutare 44.000 prima e accettare 16.000 dopo aveva perfettamente senso. I 44.000 sono stati rifiutati quando su 5 pacchi, c'era il 40% di probabilità di prendere almeno 100.000. Una volta rimasti con 3 pacchi blu e uno rosso, rifiutare era rischioso", applaude un appassionato, ma è parere isolato.

"Hanno rifiutato 44mila euro per poi accettarne 16 e per la terza sera consecutiva nel pacco della concorrente c'erano 100mila euro mi sento male", ironizza uno spettatore su X. "Classica concorrente che non sa giocare...", la bastona un altro. "Io l'avevo detto, anche stasera la concorrente o in generale il pacco pescato conteneva 100.000, per la terza sera di fila. Francesca e il marito, arrivati alla fine con 1 euro e 100.000 hanno accettato 16.000 offerti, su esortazione di lui, avevano 100.000", "Ma perché ste ragazze si portano dietro sempre il marito che fa accettare le offerte!!!", "Avevano inizialmente 300.000 poi hanno cambiato e hanno avuto la fortuna di prendere un altro pacco alto e alla fine che fanno? Accettano 16.000 dopo che avevano rifiutato 44.000... Questa partita una delle più surreali in tutta la storia".