L'Eredità. la gaffe e i 100 secondi? "Tutto pilotato"

La puntata del 19 gennaio de L'Eredità passerà alla piccola storia televisiva di questa stagione come quella della gaffe su Ursula Von der Leyen, la presidente della Commissione Ue il cui nome risulta sconosciuto ai concorrenti in studio. Anche Marco Liorni, il conduttore del quiz del preserale di Rai 1, sembra rimanere allibito.

Non a caso, i telespettatori che seguono la puntata in tempo reale commentandola su X, l'ex Twitter, esplodono: "Due concorrenti a L'Eedità di 40 anni che non sanno chi è il presidente della commissione Europea... Bisogna cominciare a pensare che il consenso in questo paese è determinato da gente totalmente ignorante... Non abbiamo speranza, comincio a pensare di tornare nell'orto". Ma c'è stato anche un altro momento di imbarazzo, quello sul grande poeta e premio Nobel Eugenio Montale.

"Magari - azzarda un appassionato - la figuraccia era stata preparata dagli autori dello spettacolo. Perché #leredità è spettacolo, e ha degli autori, il cui scopo è divertire il pubblico e far parlare in giro della trasmissione. E' una costruzione, non un susseguirsi di improvvisazioni".

Di sicuro, secondo alcuni è stata "preparata" la partecipazione di Marco alla Ghigliottina finale. "Questi 100 secondi sono stati evidentemente pilotati!!!", si legge su X. E ancora: "Vedrai che stasera lo faranno vincere a sto pagliaccio", "Più guardo i 100 secondi e più mi convinco della cavolata", "Marco simpatico come il pangrattato nelle mutande".

E c'è chi contesta allo stesso Marco una strategia sbagliata nella sfida dei 100 secondi: "Come sarebbe che non ha senso scegliere l’opzione che vale di più all’imprevisto?? Aumenti il valore della Ghigliottina, no??", "Ma Marco, perché non avrebbe senso giocare 60mila? Aumenteresti il montepremi anche per te".

Marco alla Ghigliottina ci arriva, ma la delusione è grande anche perché, come spesso accade, convince poco il legame tra le parole-indizio ("Popolo", "Parenti", "Domicilio", "Sarò" e "Territorio") e la parola-chiave, "Franco". "Questa edizione faccio una fatica immane a trovare la parola. La scorsa ero un drago", lamenta una telespettatrice da casa. "E per il terzo giorno consecutivo BOOOH!!". E c'è chi fa ironia: "Vedo tanti scrivere Franco ma no raga, Franco è uscito prima, adesso sta giocando Marco".