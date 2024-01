L'Eredità, Marco non segue il calcio? Alla Ghigliottina finisce malissimo

22 gennaio 2024 a

No, per ora la parabola di Marco a L'Eredità non è certo fortunata. Siamo al programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il quiz in fascia pre-serale, il gioco delle parole. E la puntata è quella di oggi, lunedì 22 gennaio. Il campione in carica, appunto, è Marco.

Alla vigilia Marco è capitolato alla Ghigliottina, il gioco finale. Una Ghigliottina che ha scatenato le proteste del pubblico: in molti infatti ritenevano che la soluzione del gioco finale fosse illogica, quasi impossibile da indovinare. Ma non solo: molte polemiche anche per i "100 secondi", il gioco che da quest'anno è la semifinale de L'Eredità, quello che sancisce il campione della puntata. Polemiche per presunti favoritismi e anche, proprio oggi, per il format in sé, ritenuto peggiore di quelli delle precedenti edizioni del programma.

"Una cag*** pazzesca". Esplode la rivolta contro L'Eredità, un caso per Rai 1

Tant'è, tra una polemica e l'altra, Marco si conferma campione e accede al gioco finale della Ghigliottina. Le parole-indizio erano: base, prodotto, profondità, agenzia e canna. Dopo i tagli, Marco giocava per 40mila euro. La sua soluzione offerta dal campione? "Pesca". Ma anche questa sera ha sbagliato. Infatti, la soluzione corretta era "lancio". Peccato che Marco non segua il calcio, dunque non è riuscito ad associare la parola "profondità" con "lancio": lancio in profondità è infatti un termine strettamente calcistico. Niente da fare, insomma, anche se la soluzione non era poi così difficile. Ma l'errore, su X, ha attirato molte simpatie al campione: "Marco non segue il calcio, mi sono innamorata", commentava per esempio Luna.