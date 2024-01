Affari Tuoi, gioca Thomas? "Conosco la sua donna": clamoroso intreccio su Rai 1

22 gennaio 2024 a

Un rituale di massa. Un rituale tutto italiano. Si parla del gioco dei pacchi, di Affari Tuoi, la trasmissione condotta da Amadeus ogni sera su Rai 1, dopo il tiggì della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Un format magnetico e che, sera dopo sera, macina cifre-record in termini di share.

Eccoci dunque alla puntata di oggi, lunedì 22 gennaio. Siamo alle battute iniziali, quelle in cui viene selezionato il "pacchista": ad Affari Tuoi, ogni sera, ce ne è uno in rappresentanza di ogni regione italiana. E finalmente, dopo un'attesa durata moltissime puntate, arriva il momento di Thomas, da Sestri Levante, la perla in provincia di Genova, dunque in rappresentanza della Liguria.

"Pacco 18, l'alluce del 2018". Affari tuoi, sconcerto nel momento decisivo

Thomas è un bell'uomo, brizzolato, alto e fascinoso, tanto che già da diverse puntate molti utenti che commentano in tempo reale la puntata di Affari Tuoi su X si auguravano che arrivasse il suo turno (forse, più le utenti che gli utenti...). E il suo turno è arrivato. La circostanza, ovviamente, ha scatenato un florilegio di commenti.

Apre le danze Filos: "Anche questo Thomas... vi devo dire...", a corredo una gif di Tina Cipollari che si divora un budino, chiarissimo il messaggio. Poi Nadia: "Devo dire che Thomas ha il suo gran perché". "Purtroppo non è single", aggiungeva un'altra utente. "Finalmente gioca lui!", esultava Asia. Valentina, invece, si disperava perché non lo vedrà nelle prossime puntate al momento della selezione: "Mi mancherà Thomas...". Ma a gelare gli entusiasmi, ecco piovere il commento di Emily: "Conosco la compagna di Thomas". Già, fidanzato, come detto da lui stesso, che però in trasmissione si è fatto accompagnare dalla madre.