Affari tuoi, Valeria: "Facciamo quella cosa?": gelata dal pubblico in studio

"Facciamo quella cosa che ce lo dice il pubblico?". La concorrente di Affari Tuoi è la giovane Valeria, pacchista da Anguillara Sabazia, località in provincia di Roma affacciata sul lago di Bracciano, promossa in studio con il papà Massimo ad accompagnarla.

La partita dell ragazza è praticamente perfetta, fortunata. E così, quando arriva a 5 pacchi dalla fine con da una parte 500 euro e dall'altra 30mila, 50mila, 100mila e 200mila ancora in ballo l'entusiasmo è tale da chiedere ad Amadeus, conduttore del quiz dell'access prime time di Rai 1, di ripetere un "rituale scaramantico": dare tutti le spalle ai pacchisti e apprendere il contenuto del pacco da aprire direttamente dal pubblico. Se nel pacco scelto dovessero esserci 500 euro, si dovrebbe udire un boato da stadio. Purtroppo per Valeria, però, nella scatola ci sono 200mila euro e gli spettatori in studio si ammosciano subito per la delusione.

A questo punto entra in gioco il Dottore, che offre alla concorrente un assegno da 41mila euro. Onesta via di mezzo tra il rischio di avere in mano 500 euro e il bottino da 100mila euro. Valeria spiega subito di essere sicura di non voler cambiare il pacco che ha in mano fin dall'inizio, e su pressione del papà alla fine accetta l'offerta del Dottore. Le va di lusso, perché alla fine il suo pacco contiene "solo" 30mila euro.

"Tutti quelli che criticano il padre è uno dei pochi che ha consigliato correttamente... sui 500 euro tanti lo pensavamo", commentano i telespettatori su X, l'ex Twitter. "Con la fortuna iniziale, meritava di portarsi a casa una cifra più alta! Vabbè comunque soldi sicuri", "Strategia di gioco impeccabile", "In 3 secondi hanno aperto 3 pacchi, festeggiato, ringraziato e salutato BAH".