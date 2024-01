Affari tuoi, Teresa "morta di fame": finale disgraziato, chi la umilia

26 gennaio 2024 a

Una beffa atroce, la "puntata più surreale" di Affari Tuoi, come suggerisce qualche telespettatore sui social commentando il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus. E sono tanti quelli che festeggiano, velenosamente, per com'è finita la partita di Teresa da Matera, rappresentante della Regione Basilicata.

Insieme a lei in studio c'è il compagno Francesco, 10 anni di relazione e due bambini a casa. "Dopo 30 puntata da pacchista, so tutto...", si presenta la ragazza, con Amadeus che si lancia in una profezia che si rivelerà mortifera: "Inganni, strategie del Dottore, non può essere raggirata". E invece...

La povera Teresa arriva a cinque pacchi dalla fine con ben quattro scatole blu (con dentro 0, 1, 5 e 500 euro) e una sola rossa (contenente 50mila euro). Dopo aver rifiutato 16mila euro, il Dottore ha buon gioco nell'offrirle solo 7mila e di fronte all'ipotesi concreta di tornare a casa con un pugno di euro, Teresa accetta suscitando le facili ironie degli appassionati a casa.

"Tre ore dopo ma che ridicola ad accettare, se voleva anda a casa con soldi accettava i 16.000", "I dirigenti della Rai quando hanno visto che oggi la concorrente di Affari tuoi ha accettato 7000€ quando nel pacco aveva 50k.", e giù risate matte". "Negli ultimi minuti l’offerta e l’hanno detto poteva salire drasticamente perché era rimasto un blu e 50.000€, poteva aspettare ad accettare i 7.000€ e accettare l’ultima offerta che gli avrebbe proposto. Bravo il dottore sì". "Trasmissione molto stressante stasera ..

lei sembrava molto 'svagata'...".

Il guaio della concorrente è che nel pacco che aveva in mano c'era proprio il malloppo pesante: "Ho goduto troppo nel vedere la sua faccia quando nel pacco ha trovato effettivamente 50.000€ giuro", chiosa un telespettatore perfidamente. "È convinta che ha 50mila, ha rifiutato offerte maggiori quasi schifandole, ha fatto capire che questi soldi le sono in più e non le servono per campare e come una morta di fame accetta 7mila boh se lo merita il pacco da 50mila onestamente, voglio vederla rosicare". "Che poi - conclude un altro - se togliamo il 20% di tasse va a casa con 5.600 euro...in gettoni d'oro...quindi sperando che l'oro regga la sua quotazione...".