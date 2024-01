Teresa ad Affari tuoi: "30 puntate da pacchista, incapace totale"

26 gennaio 2024 a

a

a

Finisce nel peggiore dei modi la partita di Teresa da Matera, rappresentante della Regione Basilicata, ad Affari tuoi. Non tanto per la vittoria, "soli" 7mila euro, quanto perché dopo aver accettato l'offerta del Dottore la ragazza ha scoperto di avere nel suo pacco l'unica cifra considerevole rimasta, 50mila euro. E gli appassionati del quizi dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus le contestano la "totale incapacità" nella condotta tattica della gara.

Insieme a lei in studio c'è il compagno Francesco, 10 anni di relazione e due bambini a casa. E secondo molti, ironicamente, già pronto al divorzio proprio per gli "errori" (se così si possono chiamare) della povera Teresa. Che si era presentata con molta sicurezza di sé "Dopo 30 puntate da pacchista, so tutto". A darle man forte proprio Amadeus: "Inganni, strategie del Dottore, non può essere raggirata". Purtroppo, non è andata così.

"Glielo rinfaccerà a vita": Teresa e Francesco, disastro ad Affari Tuoi: offerta senza precedenti

"Tre ore dopo ma che ridicola ad accettare, se voleva anda a casa con soldi accettava i 16.000", accusa un telespettatore riferendosi al rifiuto qualche minuto prima, quando la situazione dei pacchi era ancora positiva. "Negli ultimi minuti l’offerta e l’hanno detto poteva salire drasticamente perché era rimasto un blu e 50.000€ #AffariTuoi , poteva aspettare ad accettare i 7.000€ e accettare l’ultima offerta che gli avrebbe proposto. Bravo il Dottore sì". Qualcono sottolinea: "Trasmissione molto stressante stasera... Lei sembrava molto 'svagata'". Altri festeggiano: "Ho goduto troppo nel vedere la sua faccia quando nel pacco ha trovato effettivamente 50.000€ giuro".

"Felicissima": Teresa e la lite col marito? Cos'è successo dopo la fine di Affari Tuoi

Questo perché, fa eco un altro appassionato: "È convinta che ha 50mila, ha rifiutato offerte maggiori quasi schifandole, ha fatto capire che questi soldi le sono in più e non le servono per campare e come una morta di fame accetta 7mila boh. Se lo merita il pacco da 50mila onestamente, voglio vederla rosicare". "Il dottore è un giocatore vero. Avendo 50.000€ le poteva offrire di più, ma sapendo della totale incapacità della concorrente le ha offerto 7.000€. Chi voglia giocare ad Affari Tuoi prenda nota", "Fanno i pacchisti per un mese e poi non sanno giocare". Il caso è chiuso.