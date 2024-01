Affari Tuoi, si fa la storia: Mattia vince 100mila euro. E Amadeus... il gesto nel caos totale

28 gennaio 2024 a

Semplicemente, si fa la storia. Si fa la storia di Affari Tuoi, il programma dei pacchi condotto da Amadeus su Rai 1, il format campione di ascolti e che è un mania tutta italiana. Il punto è che nella puntata di ieri, sabato 27 gennaio, Mattia Mainente, concorrente in rappresentanza del Veneto, insieme alla moglie Letizia, per la prima volta nella storia del game-show hanno vinto 100mila euro, il tutto grazie alla regione fortunata.

I due sono giovanissimi, lui ha 25 anni e lei 21, sono sposati da un anno e hanno un figlio di un anno: la coppia si è conosciuta al bar, lui era cliente e lei barista.

La loro partita ad Affari Tuoi è stata difficile, molti cambi e altrettante offerte sotto alle loro aspettative. Tant'è, i due decidono poi - messi di fronte alla possibilità di vincere 75 o 5mila euro - di tentare il tutto per tutto provandoci con la Regione Fortunata.

Inizialmente Mattia era indeciso tra Trentino Alto Adige e Umbria, mentre Letizia propendeva per Sicilia e Toscana. Alla fine Toscana fu. E mai scelta fu più azzeccata: 100mila euro, per la prima volta la regione fortunata viene azzeccata al primo colpo.

Ovviamente, l'esultanza dei concorrenti era enorme, gioiosa, incontenibile. Proprio come quella del pubblico, scatenato, e di Amadeus, che nell'annunciare la vittoria si è prodotto in un urlo che ha bucato i timpani. Ma non solo: forse per l'emozione, Amadeus non riusciva ad aprire la busta che recava il cartoncino "Toscana". Ci è riuscito solo dopo qualche tentativo, così come si vede nel video in calce.