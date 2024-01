L'Eredità, "spero mi vengano le emorroidi": vergogna contro Cesario

28 gennaio 2024 a

a

a

Nulla da dire, Cesario è bravo, forte e preparato. Ma proprio non riesca ad essere amato da parte del grande pubblico de L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1 nella fascia pre-serale, il gioco delle parole misteriose.

Nella puntata di ieri, sabato 27 gennaio, Cesario è riuscito a riconfermarsi campione battendo Daniele, ad oggi il super-campione di questa edizione il quale ha poi annunciato il suo ritiro. Dunque, Cesario alla Ghigliottina per la seconda volta in tre giorni, si è presentato con un montepremi potenziale di 180mila euro.

Taglio dopo taglio, però, Cesario si è trovato a giocare per la comunque cospicua cifra di 22.500 euro. Le parole indizio erano: natura, parlare, in me, vecchio, volto. In molti hanno pensato a "diavolo" come soluzione, ma Cesario ha offerto "specchio". Sbagliate entrambe, perché la parola corretta era "amico".

"Buttata lì con lo stantuffo": Daniele sbaglia e scoppia la bufera sull'Eredità

Nel frattempo, su X, montavano le solite polemiche del popolo de L'Eredità, chi commenta in tempo reale quanto accade in puntata. E molti ritengono che Cesario sia troppo verboso: si dilungherebbe troppo in chiacchiericci e spiegazioni. Ed è in questo contesto che vanno inquadrate le parole, durissime, di Sergio, che su X picchia durissimo: "Spero mi vengano le emorroidi durante la permanenza dell'attuale campione, sarebbero sopportabilissime". Forse Sergio ha esagerato un po'?