L'Eredità, Daniele sconvolge l'Italia: "Addio, torno dove c'è bisogno di me"

Un momento di televisione che lascia senza fiato, sbigottiti. Siamo a L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole e dei legami misteriosi. E nella puntata di sabato 27 gennaio, ecco che Daniele Alesini, 38enne ed oncologo all'Ospedale Santo Spirito in Sassia, uno dei migliori campioni di sempre al game-show, decide di ritirarsi.

Un passo indietro dopo due vittorie alla Ghigliottina: il dottore annuncia il suo ritiro perché il reparto in ospedale lo aspetta, il tempo delle sostituzioni dei suoi colleghi deve finire.

"Grazie ai miei colleghi che mi hanno coperto in questo periodo", ha premesso. "Ma ora tornerò dove c'è bisogno di me", ha aggiunto Daniele, scatenando l'applauso del pubblico.

"Devo dirvi che tutti i bei viaggi, ad un certo punto, devono arrivare ad una fine. Per me, oggi è il momento di tornare a lavoro - queste le sue parole -. Ho chiesto tanto ai colleghi che sono stati fino ad oggi supportivi, hanno fatto il massimo ma devo andare dove oggi c’è bisogno di me. Vi saluto. Stasera non sarò alla Ghigliottina. Una parola la voglio scrivere. Voglio dire grazie… a te Marco che sei straordinario, grazie al pubblico che mi ha supportato e sopportato. Grazie a tutti gli straordinari professionisti della Rai e della Banijay che hanno reso questa esperienza meravigliosa, inaspettata ma indimenticabile. Grazie davvero a tutti", ha concluso Daniele commuovendo il pubblico e anche Liorni.

Nel corso della sua parabola a L'Eredità, Daniele ha vinto quasi 300mila euro. Il suo ritiro ha sorpreso anche Liorni, che su di lui ha speso parole piene di stima: "Uno dei più grandi campioni che c'è mai stato in questo programma", ha scandito in favor di telecamera. E anche il ritiro, va detto, è stato da campione.