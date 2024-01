Affari tuoi, Francesca fregata: "Glielo fanno credere", il sospetto

30 gennaio 2024 a

Forse Francesca dal Molise è la concorrente più sfortunata nella storia di Affari tuoi. La signora, accompagnata in studio dal marito Marcello, era presente nel quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus da ben 48 puntate. "Eri già qua dalle puntate registrate prima dell'estate a Milano, poi a Roma", la presenta il conduttore. Finalmente promossa da pacchista, la su avventura finisce però malissimo, con tante critiche da parte dei telespettatori che commentano lo show in tempo reale su X, l'ex Twitter.

Alla fine, infatti, porta a casa appena 75 euro, frutto sì di jella ma anche di qualche scelta strategica oggettivamente azzardata. E su questo puntano i critici, anche con un po' di cattiveria. "Ma quelli che a Affari tuoi perdono pacchi da 50mila, 75mila, 300mila e dicono 'va bene va bene'... Perché sono convinti di avere comunque una grossa cifra? Glielo fanno credere?", chiede sospettoso un utente.

"C'è chi le ha e chi no... le pal***e per giocare fino in fondo", è la brutale sentenza di un altro appassionato. Tutti riconoscono lo scivolone della povera Francesca: "Prima rifiutano 37.000 poi da ultimo con uno zero dall'altra parte ne rifiutano 17.000... Che gli fai?", "Chi è causa del suo mal pianga se stesso", "Ma porca vaccaaaaaa dovevi accettare l’ultima offerta da 17.500 euro. E' troppo il divario", "Le probabilità di aver preso l’unico rosso con due blu presenti erano troppo basse, doveva accettare i 17mila", "Avete cambiato pacco con 5 blu in giro e 1 rosso ma rifiutate 17mila".

Qualcuno va un po' troppo sul personale: "Quando hanno già i soldi godo se non vincono nulla", "Sono due pezzenti arricchiti". Altri ironizzano in maniera piuttosto cruda sulla delusione finale: "Min***a immagina fare 48 puntate per poi andare via con 75 euro", "Ma chi vince così poco viene veramente pagato? 'Ehy ecco i tuoi 75 euro in gettoni d’oro così ti fai il pieno per tornare a casa', sembrano tipo elemosina", "Pensa essere lì dalla scorsa edizione e tornartene a casa con 75€ per colpa del disegno di tuo figlio".