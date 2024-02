Gf, malore e paura: "Non toccategli il cuore", l'ambulanza costretta a intervenire

03 febbraio 2024 a

Attimi di paura al Grande Fratello. Giuseppe Garibaldi, concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, è stato soccorso da un’ambulanza. Il 30enne calabrese, di professione bidello, avrebbe accusato un malore. Immediato l'intervento degli altri inquilini della casa di Canale 5, che hanno subito iniziato ad allarmarsi. A testimoniarlo uno dei video diffusi sui social dalla diretta di Mediaset Extra. Nelle immagini si vedono alcuni concorrenti correre verso l’esterno della casa, mentre fuori dall’inquadratura si sente la voce di Marco Maddaloni che grida: "Non toccategli il cuore".

E ancora, in un'altra clip si sente l’arrivo dell’ambulanza. La vicenda è emersa da diversi post sui social, ma non è ancora stata chiarita dai canali ufficiali della trasmissione. Sulle attuali condizioni del giovane non si sanno ancora i dettagli. La regia, infatti, non ha ancora comunicato come stia Giuseppe.

Ad aumentare la preoccupazione, il fatto che in passato, in occasioni di uscite non previste di concorrenti dalla dimora di Cinecittà, il Grande Fratello abbia sempre dato notizie attraverso note ufficiali. Stavolta però nessuna comunicazione è ancora giunta dalla produzione. In ogni caso sembra che Garibaldi non abbia manifestato particolari problemi fisici nelle ore precedenti al malore. Non resta dunque che attendere.