L'Eredità, la prova del complotto contro Alessandro? "Cifra blu", gravi sospetti

05 febbraio 2024 a

a

a

Eccoci ancora nello studio de L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole misteriose e dei legami tra le stesse parole. La puntata è quella di domenica 4 febbraio, una puntata appassionante che ha vinto qualificarsi al gioco finale Alessandro.

Prima, il Triello, dove se la sono giocata Alessandro, Giulia e Giuseppe. Dunque alla semifinale, la sfida dei cento secondi, si sono confrontati Giuseppe ed Alessandro. Ad avere la meglio è stato il secondo, che si è così qualificato al gioco finale della Ghigliottina con un montepremi potenziale pari a 170mila euro.

Taglio dopo taglio, però, Alessandro si è ritrovato a giocare, dopo tre dimezzamenti, per 21.250 euro. Le parole misteriose erano: affari, blu, camicia, araba e tonda. Il campione, un poco spaesato, come risposta ha tentato "bandiera". Risposta sbagliata, poiché la soluzione era "cifra".

L'Eredità, "mai sentita": la ghigliottina di Alessandro scatena il caos | Guarda

E la soluzione, come spesso accade, ma in quest'occasione più di altre volte, ha scatenato le proteste del popolo che commenta su X in tempo reale la puntata de L'Eredità. Già, secondo molti, "cifra" non si accoppiava con alcune delle parole. "Quest'anno trovo che le soluzioni vengano fatte per non fare vincere, vedi stasera con cifra (camicia)", scriveva Patrizia. "Per me non è cifra nemmeno dopo la spiegazione", commentava un altro. "Boh, ragazzi, questo programma mi sembra un poco abbandonato a sé", aggiungeva un terzo. "Non ho mai sentito l'espressione cifra blu!", tuonava Emilians. E in effetti non è semplicissimo dargli torto...