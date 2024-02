L'Eredità, "ma va bene?": dubbi sulla ghigliottina, cosa accade negli ultimi minuti

05 febbraio 2024 a

Nuova puntata, ennesima polemica. Accade a L'Eredità, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Qui ad arrivare alla Ghigliottina è Giuseppe. Il concorrente gioca, nella puntata di lunedì 5 febbraio, per 11.250 euro. Le parole? "Fantasma, Muro, Neve, Esame, Pacco". Il termine che le accomuna tutte? "Traccia". Un risultato che però non piace ai tanti telespettatori. Questi ultimi si sono scatenati sui social, dove si legge: "'Traccia' un po' sostantivo e un po' verbo. Ma va bene per la ghigliottina?", si chiede un utente del web mentre anche altri esprimono i propri dubbi: "Mai sentito dire la traccia di un pacco ma ok".

E ancora: "Complimenti a chi ha indovinato dicendo traccia. Non era molto facile", "Catene con 2, quali 2 di grazia? Ci sta solo con neve". Nulla di nuovo per la trasmissione. Qualche puntata fa l'indignazione aveva coinvolto Giulia. L'allora campionessa era riuscita ad arrivare alla ghigliottina ma non aveva indovinato la parola finale.

I termini indizio erano: aprire, berretto, matrimonio, fuori e foto. Giulia ha così scritto "Lista" come possibile parola finale. Purtroppo, però, la sua soluzione non era quella corretta. Quella giusta era invece Busta. Da qui nuovi dubbi dei telespettatori che contestavano il termine finale.