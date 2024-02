Affari tuoi sospeso, effetto-Sanremo, cosa cambia da lunedì prossimo

06 febbraio 2024 a

Anche Affari Tuoi si adegua a Sanremo. Il game show condotto da Amadeus su Rai 1 sarà infatti sospeso per fare spazio al Festival, anch'esso condotto dal volto di Viale Mazzini. E così Affari Tuoi tornerà lunedì 12 febbraio, ma con una novità: le colonne sonore. Addio a quelle che i telespettatori hanno sentito fino ad ora, il programma manderà in onda quelle cantante durante la kermesse musicale. Lo stesso Amadeus, salutando i pacchisti ha detto: "Non vedo l'ora di farvi ascoltare le nuove canzoni".

Al posto di Affari Tuoi ci saranno Paola e Chiara. Le due cantanti condurranno Prima Festival. Le due saranno affiancate alla conduzione da Daniele Cabras e Mattia Stanga. Nella prima serata all'Ariston - il pre-festival si trova nel glass di fronte al teatro - le sorelle del pop italiano stupiranno in fatto di look. A svelarlo il loro stylist Nick Cerioni: Paola e Chiara "avranno dei look più istituzionali".

Prima Festival, format scritto da Walter Santillo, Alessio Tagliento e Tania Carminati, con Fabrizio Alaimo Guttuso alla regia, è iniziato sabato 3 febbraio, dura una settimana e si concluderà sabato 10 febbraio, in occasione della serata conclusiva del Festival.

