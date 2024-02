Affari Tuoi, scelta disperata di Amadeus: si allontana e sulle scale...

13 febbraio 2024 a

Amadeus torna ad Affari Tuoi più carico che mai. A notare l'adrenalina sono i telespettatori di Rai 1. "Stasera Ama carico a pallettoni", scrive un utente su X al quale ne fanno eco altri: "Ama la privazione del sonno comincia a farsi sentire temo", "Amadeus oggi impazzito, si vede che è andato bene Sanremo".

E infatti i numeri sono stati da record. Durante la finalissima il picco d'ascolto in termini di telespettatori è stato raggiunto alle 22.39, con 18.259.000 spettatori, quando sul palco c'erano Fiorello e Roberto Bolle. Insomma, tutto farebbe pensare che il conduttore possa dirsi più che soddisfatto.

Amadeus lascia Sanremo da vincitore: perché dopo di lui servirà un miracolo

Meno contenti invece i concorrenti del game show in onda martedì 13 febbraio. Per loro la partita non è andata nel migliore dei modi, al punto che cè chi non ha potuto non notare un dettaglio: "Ama si siede sulle scale... qui le cose stanno messe male. Che sfiga". Ma c'è anche chi lo ha paragonato alla collega Mediaset: "Amadeus sulle scale ed è subito Maria De Filippi dinnanzi ad una storia traumatica".

Amadeus oggi impazzito, si vede che è andato bene Sanremo #affarituoi — Nicole (@attelocins) February 13, 2024