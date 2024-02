Affari Tuoi, "lì sotto...": cosa spunta, il dettaglio che spiazza il pubblico

19 febbraio 2024 a

Novità ad Affari Tuoi. Al ritorno da Sanremo, Amadeus ha voluto rinnovare il quiz game in onda su Rai 1. A non passare inosservato agli attenti occhi dei telespettatori è la grafica. Il motivo? Oltre all'offerta del dottore, ecco che ora compare il numero di tiri. "Ma hanno messo i numeri di tiri sopra ai soldi", scrive un utente del web su X. E ancora: "Ma adesso hanno cambiato la grafica delle offerte?! Cioè inseriscono anche i tiri? Adoro", "Ma l'upgrade della grafica che dice anche quanti tiri deve fare? Volo". Insomma, la scelta è piaciuta eccome.

Ma non è l'unica novità. Con le nuove canzoni presentate a Sanremo, anche i brani sono cambiati. La canzone finale infatti ora è quella di Diodato, "Ti Muovi" e non più quella di Marco Mengoni. Da qui i vari commenti: "Diodato che caccia Mengoni dalla chiusura finale", si legge. E non è finita qui: "ATTENZIONE Diodato ha spodestato Mengoni dalla sigla finale di Affari tuoi noi siamo sotto choc".

Tutte novità andate in onda domenica 18 febbraio, quando a sfidare la sorte e il dottore è stata Laura, direttamente da Pantalla di Todi, accompagnata dalla madre Teodolinda. Le due sono riuscite a portare a casa un assegno da 45 mila euro.