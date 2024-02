Affari tuoi, Alberto e Lucio "dimenticano" Sheila: scena raggelante

21 febbraio 2024 a

Pare che nella scala delle priorità di Alberto, il campione di Affari tuoi che ha portato a casa 30mila euro sonanti in gettoni d'oro, venga prima l'amico Lucio che la compagna Sheila. Su X, l'ex Twitter, i telespettatori del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus si scatenano in battute e sfottò dopo l'incredibile finale di partita di martedì 20 febbraio.

La puntata si candida a diventare una delle più iconiche dell'edizione 2024 dello show, con un carico di emozioni, sorprese, ribaltamenti e colpi di scena da far invidia alle sceneggiature dei migliori thriller. Il concorrente (ufficiale) è il tabaccaio di Bolzano, promosso in gara come rappresentante del Trentino Alto Adige. Accanto a lui c'è la compagna, la dolce Sheila, ma il convitato di pietra e vero e proprio concorrente-ombra è un pacchista, il pittoresco Lucio da Verrès, amena località della Valle d'Aosta.

Scarsocrinito ma con in compenso una lunghissima barba grigia e un sorriso sempre stampato in volto, il brioso pacchista è presenza fissa da alcune settimane, spesso inquadrato dalla regia di Rai 1 proprio per il suo spirito gioviale. Non ancora promosso a concorrente, è però diventato già una sorta di "mascotte" della trasmissione. Con Alberto, però, è nata qualcosa in più di una simpatia da "colleghi pacchisti", ma una vera e propria amicizia.

La prova? La scelta di Alberto di chiamarlo accanto a lui nella postazione del concorrente, al momento di scegliere tra gli ultimi due pacchi. Uno dei due è proprio quello di Lucio: "Ho voluto lasciare alla fine il pacco del mio migliore amico, Lucio, il concorrente della Valle d'Aosta", spiega il tabaccaio altoatesino.

"Di solito si gioca con numeri che vengono abbinati a cose riguardanti i propri familiari, è la prima volta che un numero lo si associa invece ad un amico, perciò vorrei che Alberto e Lucio aprissero insieme, qui, i loro pacchi", è la proposta senza precedenti di Amadeus. Porterà benissimo, perché alla fine Alberto vince 30mila euro e i festeggiamenti sono straordinari: un braccio sulla spalla della compagna, ma gli occhi sono tutti per Lucio così come l'abbraccio esaltato. E a Sheila, lasciata in disparte, non resta che gioire in disparte guardando i due amiconi.