La ruota della fortuna, "ridicola smettila". Chiara antisportiva: una scena mai vista

Finisce malissimo a La Ruota della fortuna per la povera Chiara, che non solo non vince ma guadagna pure una valanga di commenti cattivissimi dal pubblico che da casa commenta la puntata in tempo reale su X, l'ex Twitter.

Lo storico quiz reso immortale da Mike Bongiorno è oggi condotto da un altro mito di Mediaset, Gerry Scotti. Ma francamente tanto astio contro una concorrente tra anni Ottanta e Novanta sarebbe stato inimmaginabile. Il coro è unanime: perdendo, Chiara ha scontato una condotta di gara giudicata da tutti antisportiva o giù di lì. Colpa di qualche atteggiamento un po' sopra le righe in studio nei momenti meno felici dei suoi avversari.

Ecco una rapida ma esaustiva rassegna di quanto scritto su di lei sui social dagli appassionati. Ovviamente, sono i commenti più "passabili". "Ma la cattiveria di questa concorrente??? Felicissima che abbia perso, sta megera!", "La str***a ha finito a 0... Godo! Ciao Chiara :)", "Che poi questa gufa e manco sa le regole ma svegliati", "Concorrente più antipatica di sempre continua a tifare contro il campione ad alta voce… dopo un po’ rompe il c***", "AHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAH CHIARA È A 0 PASSA PASSA BANCAROTTAAAAA", "Bella mia, questo è il karma", "Passa, sì così impara costei". "Ma quanto è antipatica e antisportiva la tipa?", "Questa concorrente è terribilmente maleducata e antipatica. Qualcuno le dica che non è sportivo augurare la bancarotta agli avversari e gioire quando sbagliano. Fuori al più presto".

E ancora: "Okay la competizione ma il rispetto non deve mancare. La concorrente è odiosa, per fortuna esiste il karma", "Il campione un gran signore... io a sta tipa le avrei già spaccato le gengive", "Ma che str***a è la tizia di stasera che tifa per le iatture degli altri?", "Sì ma Chiara la deve smettere scusate. Ridicola lei e Gerry che non la redarguisce. Pessima figura sta facendo quasta trasmissione", "Tohhhhh Chiara!!!! Salutami la tua bancarotta e il tuo 'passa passa' ti lancio una macumba che perdi anche il treno per andare a casa", "Sta tizia veramente antisportiva che incita per la bancarotta e il passa, non merita niente", "Chiara merita di perdere caro Gerry non è un comportamento da gara il suo". Ma c'è anche un coraggioso che prova a difenderla: "Questa regina di Chiara, lei urla la bancarotta ai giri degli altri, finalmente una con un po’ di spirito competitivo".