Affari Tuoi, il dramma di Naomi: come ha rischiato di perdere la sorella

Nella puntata di Affari tuoi di ieri, venerdì 15 novembre, ha partecipato Naomi in rappresentanza della regione Puglia. La donna è in gara da diverso tempo. Oggi è impiegata in un'azienda di calzature. Prima faceva la modella e la tennista. Naomi ha partecipato al game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino in compagnia di sua sorella. E proprio su di lei ha svelato un aneddoto davvero toccante: "Stavo per perdere mia sorella in un incidente stradale. Il 3 giugno. È stata miracolata".

Da qui il motivo che l'ha spinta a scegliere il pacco numero 3. "Il 3 è il mese del mio compagno Ciro, di mamma, ma è anche quando stavo per perdere mia sorella - ha spiegato Naomi -. Il 3 giugno ha fatto un incidente stradale, è stata miracolata. Sul posto c'eravamo io e il mio papà, abbiamo visto tutto. 3 sono le ore in cui mia sorella è rimasta schiacciata in auto a testa in giù. Ha avuto il gran gluteo e - ha aggiunto - ce l'ha ancora.

Alla fine della puntata, Naomi si è ritrovata con 10mila euro da una parte e 20mila dall'altra. Offerto il cambio, che è stato accettato. Se n’è andata a casa con soli 10euro. Meglio che niente.

