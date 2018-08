Il ‘vademecum’ per l’estatesul corretto uso dei farmaci

Sotto i caldi, anzi caldissimi, raggi del solleone milioni di italiani si preparano a trascorrere le agognate ferie. Oltre ai teli da spiaggia, alle creme solari e a un buon libro non potranno mancare in valigia anche alcuni farmaci. Qualunque sia la nostra meta, dovremo fare molta attenzione a come conserveremo la nostra piccola ‘farmacia portatile’ e prima di preparare la valigia bisogna innanzitutto porsi un paio di domande: andiamo in un luogo caldo? Viaggiamo con dei bambini? Qualche consiglio, molto importante, a cura della Società italiana di farmacologia (Sif) per affrontare al meglio l’estate, stagione durante la quale dobbiamo prestare una maggiore attenzione alla scelta della preparazione farmaceutica da portare con noi e alle corrette modalità di conservazione (MATILDE SCUDERI)

Consigli generali

1. Un farmaco va sempre conservato in un luogo fresco ed asciutto, a temperature non superiori ai 24° C

2. Preferire le formulazioni solide a quelle liquide, in quanto, in generale, meno sensibili alle temperature elevate

3. Se viaggiamo in auto, i farmaci vanno trasportati nell’abitacolo più fresco. Se viaggiamo in aereo è meglio nel bagaglio a mano: nelle stive degli aerei la temperatura scende anche di molti gradi sotto lo zero

4. Se sei in terapia con farmaci salvavita, ricordarti di portare con sé la prescrizione medica

5. Non sostituire mai la confezione originale del farmaco, è questa che rende riconoscibile il farmaco stesso, riporta la data di scadenza e contiene il foglietto illustrativo, utile se si ha qualche problema o se lo deve consultare per te un'altra persona che non ti conosce e non ha preparazione medica

6. Controllare sempre il foglietto illustrativo del farmaco, alcuni farmaci possono causare reazioni da fotosensibilizzazione che possono presentarsi come dermatiti, eczemi e altre manifestazioni cutanee

7. Non conservare i farmaci in ambiente umido: l’umidità può alterare compresse, capsule e cerotti medicati

8. Conservare in frigorifero gli sciroppi e i colliri e le preparazioni liquide

Consigli per chi viaggia con i bambini

Se viaggiamo con un bambino e andiamo in una zona dove può essere difficile reperire medicinali, è opportuno prima di partire consultare il pediatra su cosa mettere in valigia, in base alle esigenze del bambino.In linea generale farmaci che possono servire sono:

1. Un antidolorifico/antipiretico come il paracetamolo

2. Un antinfiammatorio come l’ibuprofen

3. Un farmaco per il trattamento delle cinetosi (mal d’auto, mal di mare, etc.)

4. Un cortisonico per via iniettabile, utile in caso di reazione allergica

5. Un antibiotico a largo spettro da assumere per via orale, se viaggiamo con bambini anche in formulazione pediatrica

6. Pomate a base di cortisone e di antistaminici, che possono essere utili nelle punture di insetti, eritemi solari o contatti con meduse)

7. Un farmaco per l’iperacidità gastrica o un procinetico

8. Un antidiarroico e un antiemetico. Se si viaggia con un bambino può essere utile anche una soluzione reidratante orale, che può aiutare il piccolo a recuperare i sali minerali persi con il vomito o la diarrea

9. Un piccolo kit di pronto soccorso: disinfettante, garze sterili e cerotti