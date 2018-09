È noto come molte specie animali attraverso la percezione degli odori riescano a procacciarsi il cibo, a ricercare la compagna, a delimitare il proprio territorio e a scoprire la presenza di un predatore nemico. Il cervello umano, invece, si è sviluppato maggiormente nel lobo frontale a scapito dei bulbi olfattivi portando di conseguenza a una minore capacità di percepire e riconoscere gli odori perché evolutivamente una maggiore intelligenza ha reso meno necessario basarsi sui sensi, compreso l’olfatto, per sopravvivere. Eppure, nonostante nell’uomo abbia perso qualche importante prerogativa, il naso ha mantenuto la principale ovvero ci consente di respirare e quindi di vivere. “A dispetto di ciò, le malattie che coinvolgono il naso - riniti, sinusiti, poliposi, ecc. ecc. - sono spesso relegate a disturbi minori - afferma Massimo Landi, presidente dell'Accademia Italiana Di Citologia Nasale (Aicna) - mentre in realtà la qualità di vita del paziente con sintomatologia nasale non è buona: la cattiva respirazione impedisce di dormire bene con conseguenti ridotte prestazioni scolastiche e lavorative o di fare attività fisica”.

Per ridare il giusto valore e la giusta considerazione a questo organo si è aperto oggi fino all’8 settembre a Naso, in provincia di Messina, il primo Congresso Nazionale Inter-Accademico delle Accademie di Rinologia e Citologia Nasale. “Al Congresso si parla del naso a 360 gradi sia per quanto riguarda le aree mediche che quelle chirurgiche - continua Landi - e particolare rilevanza avrà lo studio della citologia nasale, metodica molto utile per un precoce inquadramento delle patologie nasali nella prima infanzia, periodo nel quale molte si originano, evitando un’evoluzione della malattia. Secondo l’OMS, nel 2020 il 50 per cento dei bambini sarà allergico ma, già oggi in pediatria, si stima che la rinite allergica sia compresa tra il 10 e il 20 per cento andando ad aumentare nella popolazione adulta. Occorre poi considerare che la rinite allergica è spesso l’anticamera dell’asma nelle età successive ed è pertanto importante il suo corretto inquadramento per valutare gravità ed evoluzione”. “Proprio perché il naso è spesso dimenticato e ridotto al rango della Cenerentola del corpo umano - chiarisce Matteo Gelardi, presidente dell'Accademia Italiana di Rinologia (Iar) - anche i pazienti sono portati a sottovalutare i suoi disturbi anche se tutti, almeno una volta nella vita, hanno un episodio di rinite. Occorre ricordare che il naso non funziona mai al 100 per cento in entrambe le narici; a regolare il funzionamento è il ciclo nasale fisiologico con alternanza di attività e riposo e decontaminazione delle cavità nasali della durata di circa 4-6 ore, condizionata anche dalla posizione del nostro corpo. La decontaminazione è una sorta di pausa di cui il naso ha necessità vista la sua continua attività di filtro di circa i 15 mila litri di aria che mediamente vengono respirati ogni giorno. A seconda di dove si vive e il periodo dell’anno, la mucosa nasale si trova a combattere (virus, batteri, smog, pollini, polvere, ecc. ecc.). Per questo necessita di un momento di tregua, tempo necessario per decontaminarsi”.

Il ciclo nasale fisiologico serve a comprendere perché è importante impiegare in modo corretto, nei tempi e nei modi, i decongestionanti nasali e gli spray nasali in generale. I decongestionanti, se somministrati contemporaneamente in entrambe le cavità nasali, fanno saltare questo ciclo fisiologico portando nel giro di qualche settimana alla rinite medicamentosa, caratterizzata dalla chiusura contemporanea di entrambe le cavità nasali. Quindi i decongestionanti non vanno usati per più di una settimana e mai contemporaneamente in entrambe le narici. Un altro errore comune è nel modo di somministrazione degli spray nasali in generale che può portare a episodi di sanguinamento (epistassi). Infatti, nella porzione anteriore del setto nasale è presente una piccola regione chiamata locus valsalvae dove i vasi sanguigni si incrociano ed è una zona molto suscettibile alle emorragie dovute a impatto traumatico dei dispositivi medici. Per evitare epistassi (sanguinamenti) è bene evitare di traumatizzare la mucosa del setto nasale durante il trattamento con lo spray nasale”. (EUGENIA SERMONTI)