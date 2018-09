Il tuo bambino cresce bene?A settembre puoi verificarlo

Dubbi e paure sulla regolare crescita del proprio bambino sono comuni a tutte le mamme o quasi. La campagna di sensibilizzazione ‘La crescita dei bambini’, voluta dall’Associazione famiglie di soggetti con deficit dell’ormone della crescita ed altre patologie (Afadoc) aiuterà le famiglie ad orientarsi e a verificare la crescita dei loro bambini: nella settimana dal 17 al 22 settembre , infatti, in tutti i maggiori centri di endocrinologia pediatrica è previsto un open day in cui le famiglie potranno effettuare dei controlli gratuiti. “Il 2018 è un anno molto speciale per tutti noi. Corre infatti l’anniversario dei 25 anni di attività di Afadoc - sottolinea Cinzia Sacchetti, presidentessa Afadoc onlus – un traguardo davvero importante che sarà festeggiato con tantissime iniziative. In particolare, come ogni anno a settembre, lanciamo un’importante campagna di sensibilizzazione per dare modo alle famiglie di avere una valutazione gratuita sulla crescita dei propri bambini, che è il principale indicatore di buona salute”. Per scoprire quali sono i centri di endocrinologia pediatrica aderenti all’iniziativa Afadoc basta andare sul sito: www.A.Fa.D.O.C. .it e scegliere l’ambulatorio più vicino. La campagna promossa dall’associazione Afadoc onlus in Italia riprende la campagna internazionale di sensibilizzazione sulla crescita dei bambini promossa dalla Coalizione internazionale che riunisce le organizzazioni a supporto dei pazienti endocrinologici di tutto il mondo (Icosep) che si svolge generalmente nel mese di settembre e culmina nella giornata Children’s growth awareness day il 20 settembre di ogni anno.

“Il mio consiglio – afferma il professor Marco Cappa, responsabile dell’unità complessa di endocrinologia e diabetologia del dipartimento pediatrico universitario ospedaliero dell’università di Tor Vergata e dell’ospedale Bambino Gesù, di Roma e Palidoro e membro del comitato scientifico Afadoc onlus - è quello di non aspettare quando si ha un minimo dubbio che il proprio bambino stia crescendo poco o troppo lentamente. Una crescita irregolare potrebbe infatti nascondere problemi importanti che, se riscontrati precocemente e tempestivamente, possono essere affrontati nel modo migliore”. Tra le patologie croniche e rare legate al deficit dell’ormone della crescita che rientrano nell’ambito di azione di Afadoc ci sono il deficit di Gh sindrome di Turner, panipopituitarismo, e la condizione di sviluppo ridotto dovuta alla precocità (small for gestational age). Sostenere moralmente e psicologicamente le famiglie e i pazienti, aiutandoli a superare l’impatto della diagnosi e i momenti di difficoltà durante tutto il percorso della terapia - che a volte dura tutta la vita - è la missione che Afadoc onlus persegue da 25 anni. Nelle varie attività svolte, Afadoc si avvale della consulenza e della competenza di specialisti endocrinologi pediatri e dell’adulto, e di un team multidisciplinare di ginecologi, psicologi, neuropsichiatri infantili e altri professionisti. (MATILDE SCUDERI)