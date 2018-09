Menarini: nuovo investimento in Toscana a Sesto Fiorentino (FI)

Il Gruppo Menarini, ha acquisito l’area ex Longinotti di Sesto Fiorentino (FI): uno spazio di 100 mila metri quadri dei quali circa 50 mila edificabili ad uso industriale. Con tale acquisizione è previsto il recupero di un’area dismessa che verrà riqualificata per rispondere ad eventuali future necessità dell’azienda. “Negli ultimi anni abbiamo valutato molte proposte interessanti in vari paesi europei, accompagnate anche da interessanti incentivi agli investimenti – ha detto Alberto Giovanni Aleotti, membro del CDA del Gruppo Menarini – il nostro desiderio, però, era ed è di rimanere nel territorio toscano e fiorentino dove ha sede la nostra casa madre. L’individuazione di un’area idonea nei dintorni di Firenze non è stata facile e ci ha impegnato per diverso tempo. Siamo particolarmente felici dell'acquisizione di quest'area che permetterà di avere un polmone di espansione”.

Il Gruppo farmaceutico Menarini, con sede a Firenze, è presente oggi in più di 130 paesi al mondo e conta 17 mila dipendenti. Con un fatturato di 3.6 miliardi di euro è oggi al 13° in Europa su 5.345 e 35° nel mondo su 21.587 (fonte Quintiles IMS). Con 7 centri di Ricerca e Sviluppo i suoi prodotti sono presenti nelle più importanti aree terapeutiche tra cui cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia. La produzione farmaceutica, invece, è realizzata nei 16 stabilimenti produttivi del Gruppo, in Italia e all’estero, dove sono prodotte e distribuite nei cinque continenti oltre 570 milioni di confezioni l’anno. Con la sua produzione farmaceutica Menarini contribuisce, in modo continuo e con standard di qualità elevatissimi, alla salute dei pazienti di tutto il mondo. (EUGENIA SERMONTI)