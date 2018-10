Almirall acquisisce da Allerganil portafoglio dermatologia Usa

Almirall, SA (ALM) ha annunciato la chiusura dell'accordo per l'acquisizione di un portafoglio di cinque prodotti da Allergan's Medical Dermatology Unit negli Stati Uniti, che migliorerà ulteriormente la posizione di Almirall nel più grande mercato dermatologico del mondo. La transazione è stata chiusa per un corrispettivo in contanti di $550 milioni. Questo accordo prevede anche un possibile guadagno fino a $100 MM e pagabile nel Q1/2022, in base alle performance aziendali. È invece immediatamente incrementabile l'EPS dal 2019 in avanti, rafforzando il portafoglio di Almirall negli Stati Uniti. La transazione è semplice e completamente sinergica - non è inclusa la struttura aziendale, la forza vendita promozionale o la produzione - e ha ricevuto il supporto di investitori e analisti, che hanno alzato il prezzo target delle azioni di Almirall sul mercato azionario da quando l'accordo è stato annunciato il 3 agosto 2018. Almirall è focalizzata sul franchise di dermatologia medica che diventerà un fattore chiave di crescita dopo questo accordo, rappresentando circa il 45 per cento delle vendite nette (proforma). Come conseguenza, la società esaminerà le opzioni strategiche per il suo business nel settore dell’estetica.

Portfolio acquisito da Allergan. Il portafoglio acquisito include un NCE e quattro marchi chiave già sviluppati e in crescita: Aczone (dapsone), Tazorac (tazarotene), Azelex (acido azelaico) e Cordano Tape (fludroxycortide). Questi quattro prodotti, già commercializzati, hanno generato vendite totali negli Stati Uniti per $70 milioni nei primi 6 mesi del 2018. Allergan fornirà supporto ad Almirall per garantire una transizione graduale del portafoglio. Il promettente brand Seysara (sarecycline) prevede vendite massime da $150MM a $200MM. Si tratta di un nuovo, innovativo antibiotico di prima classe, derivato dalla tetraciclina con proprietà anti-infiammatorie per il trattamento dell’acne vulgaris da moderata a grave, in pazienti di età pari o superiore a 9 anni, con un profilo di sicurezza tra i migliori della sua classe di appartenenza. L'approvazione della FDA di Seysara è prevista nel quarto trimestre del 2018. Con questa operazione, Almirall consolida la sua posizione di leader nella dermatologia medica, fornendo soluzioni di salute a pazienti con esigenze mediche non ancora soddisfatte.

“Abbiamo appena concluso un accordo che cambierà Almirall in linea con il nostro obiettivo di concentrarci sulla dermatologia medica - commenta Peter Guenter, chief executive officer di Almirall - L'acquisizione del portafoglio di dermatologia medica di Allergan, che accresce immediatamente i nostri guadagni, rafforzerà e consoliderà la nostra posizione negli Stati Uniti, che rappresenta il mercato dermatologico più grande e redditizio del mondo. Ci stiamo preparando per il lancio di Seysara e la commercializzazione del resto del portafoglio. Questa acquisizione è perfettamente complementare alla nostra piattaforma esistente, che sarà anche rafforzata con il lancio di KX2-391. Ora che acquisiamo una massa critica e un potenziale di crescita nel mercato statunitense della dermatologia medica, è anche il momento giusto per valutare le opzioni strategiche per il nostro business nel settore dell'estetica”. La transazione è stata finanziata tramite un prestito ponte da parte delle banche BBVA e Santander. L'indebitamento non supererà di 2,5 volte l'EBITDA, con un profilo di riduzione rapida della leva finanziaria. (EUGENIA SERMONTI)