Terza edizione del premioRoche #afiancodelcoraggio

Saranno i papà, i fratelli, gli amici di persone con emofilia i protagonisti della terza edizione del premio letterario Roche #afiancodelcoraggio, che racconteranno la loro vita dando prova di forza, coraggio e sensibilità a sostegno dei propri cari. “Nelle prime due edizioni del Premio #afiancodelcoraggio abbiamo scelto di dar voce a storie di vita legate a malattie oncologiche e alla sclerosi multipla, patologie molto conosciute e purtroppo molto diffuse - commenta Maurizio de Cicco, presidente e AD di Roche Italia – Quest’anno vogliamo fare un ulteriore passo avanti e concentrarci su una malattia rara come l’emofilia, che rappresenta per noi di Roche un importante impegno scientifico e clinico, così come sociale, per essere al fianco di ogni singola famiglia che con amore e coraggio si dedica al proprio caro con emofilia, perché sappiamo che dietro ad ogni paziente c’è una storia, una quotidianità, una vita”. L’emofilia è una malattia genetica rara che comporta un grave disturbo emorragico e che conta circa 5 mila persone in Italia. La nuova edizione del premio vuole dare proprio voce a tutti gli uomini (nonni, papà, fratelli, compagni di scuola o amici) maggiori di 14 anni di età, che abbiano vissuto o stiano vivendo accanto ad una persona con emofilia. È possibile caricare il proprio racconto direttamente sul sito www.afiancodelcoraggio.it da oggi fino al 31 gennaio 2019.

I racconti saranno sottoposti alla votazione della giuria popolare che potrà esprimere le proprie preferenze grazie ad un semplice sistema di like. I 10 racconti che, alla data del 15 marzo 2019, avranno ottenuto il maggior numero di voti, saranno poi valutati dalla Giuria tecnica indipendente, che individuerà i tre finalisti, entro il 30 aprile 2019. Per il vincitore del concorso un premio divenuto ormai tradizione: il racconto prenderà vita trasformandosi in uno spot cinematografico, realizzato in collaborazione con Lotus Production, e proiettato nelle sale italiane a partire dall’autunno 2019. La giuria, presieduta da Gianni Letta è composta da Daniele Preti, direttore esecutivo della Federazione delle Associazioni Emofilici (Fedemo); Domenica Taruscio, direttrice del Centro Nazionale per le Malattie Rare; Marco Belardi, AD Lotus Production; Marco Costa, direttore Reti tematiche Mediaset; Carlo Rossella, presidente Medusa FILM; Enrico Vanzina, regista; Angela Coarelli, giornalista ANSA; Giovanni Parapini, direttore Responsabilità sociale e Comunicazione, Relazioni Esterne, Istituzionali e Internazionali della RAI; Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. “Sono particolarmente orgoglioso di presiedere, per il terzo anno consecutivo, un premio letterario dal così alto valore sociale – sottolinea Gianni Letta – e sono oltremodo felice di vedere, di edizione in edizione, un coinvolgimento sempre più crescente di chi sceglie di supportare questa iniziativa. Si tratta di un segno tangibile di impegno da parte di tutta la società a sostegno di chi, con coraggio vive a fianco di una persona malata”.

Nel corso della stessa serata è stato inoltre presentato lo spot sulla sclerosi multipla tratto del racconto vincitore dell’edizione 2017 di #afiancodelcoraggio. Sono stati tanti gli uomini ad aderire alla campagna raccontando la propria esperienza personale, condividendo la propria testimonianza. La storia che ha maggiormente colpito e commosso la giuria popolare prima, e quella tecnica indipendente poi, è la storia di Marco Lupia. La routine quotidiana di una coppia innamorata spezzata dalla diagnosi di sclerosi multipla, è diventata lo spot vincitore della seconda edizione di #afiancodelcoraggio sceneggiato e realizzato da Enrico Vanzina in collaborazione con Lotus Production e in onda nelle sale cinematografiche dei partner dell’iniziativa. I partner dell’iniziativa, che sottoscrivono il protocollo d’intesa sono: la Federazione delle Associazioni Emofilici (Fedemo); C+C Circuito Cinema; Ciao People Mediagroup; DottNet; Edra; Ferrero Cinemas; Lotus Productions; Mediaset; Medusa Film; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Polo Museale del Lazio); Radio Mediaset e Vidiemme.