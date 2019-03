La diffusione del diabete in tutto il mondo è già nel 2017 di proporzioni epidemiche con una stima di 425 milioni di adulti malati (20-79 anni). Oggi un terzo della popolazione adulta è a rischio diabete. L’importanza dell’alimentazione nelle malattie metaboliche, ed in particolare nel diabete di tipo 2, è certamente ben nota e spesso associata alla necessità di rinunciare ai piaceri della tavola a favore di un’alimentazione sana, ma talora poco gustosa. Questo progetto ha l’obiettivo di smantellare questo luogo comune e supportare gli specialisti nel divulgare informazioni sulle corrette pratiche quotidiane, dall’aderenza alle prescrizioni dietetiche, alle raccomandazioni e agli utili consigli. Il progetto si nutre di un impianto grafico di grande appeal, un formato quadrato 20×20 teso a valorizzare sia la parte scientifica sia la parte di colore e creativa delle ricette proposte da Heinz Beck. L'entità del problema e il ruolo dell'iperglicemia postprandiale nel contributo del professor Antonio Ceriello del Dipartimento Diabetologia IRCCS Multimedica Milano precede l'attenta analisi del professor Gabriele Riccardi, ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Univetsità Federico II Napoli - su di una sana e corretta alimentazione nella terapia del diabete mellito di tipo 2. Inoltre, la prestigiosa partecipazione dello Chef 'Tristellato' Heinz Beck, dottore in bioenergie naturali, porta con il contributo della nutrizionista Marilena Vitale una nuova ventata di speranza, colore e consapevolezza sulle scelte e le valutazioni nutrizionali a tavola.

'Diabete & Alimentazione', edito da EDIMES, (140 pagine, 18 euro disponibile su www.edimes.it e da giugno in libreria), con il supporto non condizionato di Mundipharma Pharmaceuticals srl è un viaggio tra immagini e saperi, un'immersione nei sapori, ma prima di tutto una presa di coscienza della salute del singolo. Grazie alla collaborazione 'Medico-Chef' è stato possibile realizzare menù che rispettano le regole nutrizionali suggerite dal nutrizionista nell’alimentazione quotidiana del paziente diabetico. "La nostra vuole essere una provocazione - spiega Gabriele Riccardi - perché con questo libro non parliamo più di dieta, ma di vero e proprio stile di vita. Ormai, per combattere e prevenire il diabete, non servono più sacrifici e imposizioni restrittive, ma semplicemente accortezza e cibi sani. Un cambio di approccio, questo, che non solo aiuta l'alimentazione, ma migliora anche l'umore del paziente, che riesce quindi ad affrontare con serenità il proprio stato".

Heinz Beck non è alla sua prima esperienza con la salute, ma in passato già si è occupato di cura dell'apparato cardiocircolatorio, di cuore e di attenzione all'obesità. “Quando ho iniziato nel mondo della ristorazione, nel Duemila, non c'era tutta questa attenzione per la salute, ma di strada ne è stata fatta, e l'attenzione è molto cresciuta - racconta Heinz Beck - Oggi però è fondamentale coniugare il piacere della cucina al benessere in tavola. Ad esempio, per i soggetti diabetici si cerca di privilegiare gli alimenti che abbiano un minore impatto sulla glicemia, sul colesterolo e sulla pressione arteriosa. Occorre prestare attenzione a tutti i particolari, anche agli orari in cui si mangia, a pranzo o a cena. Ma, come questo libro dimostra, coniugare gusto e salute è possibile, specie se ci si ispira alla dieta mediterranea tradizionale, ricca di frutta, verdura, cereali integrali, pesce e con l’olio extravergine di oliva come grasso di condimento".

“Il nostro ruolo e l’obiettivo dell'impresa - aggiunge Christian Mazzi, direttore generale Mundipharma - sono quelli di affermarsi come interlocutore credibile per tutti gli attori che gravitano intorno al 'Sistema Salute', quindi sia per le istituzioni che per la classe medica, ma anche e soprattutto per il cittadino. Per il paziente diabetico la prevenzione e una buona educazione alimentare sono fondamentali: lo scopo di questo libro è evidenziare come una corretta dieta è il primo passo della terapia, e tale obiettivo si può perseguire senza penalizzare il palato e gli occhi. Da qui l’idea di supportare un libro dove, dopo le raccomandazioni del diabetologo, uno chef stellato, Heinz Beck, trasforma tali raccomandazioni in ricette di alto profilo”.

Ecco i consigli del professore Riccardi su come intervenire con l'alimentazione:

1) limitare al minimo gli eccessi alimentari. Non bisogna alzarsi da tavola pieni, bensì sazi. Vanno bene le eccezioni, ma devono essere limitate;

2) puntare a ingredienti di origine vegetale e limitare quelli di origine animale, senza però escluderli. Ben vengano verdure, cereali integrali, frutta secca e fresca, legumi, quali ingredienti di tutti i giorni. Non eccedere, invece, con carne (due tre volte a settimana) e latticini (una, due volte a settimana);

3) la globalizzazione ha attaccato la dieta mediterranea, con pericolose derive alimentari, come quelle provocate dalla cucina americana e dallo street food. Ben vengano, invece, le contaminazioni con la cucina di tipo orientale, dove protagonisti sono soprattutto pesce e verdure. (MARCO BIONDI)