‘Oltre il farmaco’: novità nel percorso terapeutico

I maggiori esperti di oncologia a livello nazionale hanno condiviso approcci, prospettive e best practices in una due giorni al Merck Oncology Meeting Emotional Experience (MeMO) dedicata ai progressi scientifici ed alla pratica clinica con una particolare attenzione ai tumori del colon retto e ai tumori della testa e del collo. Questi momenti formativi sono basati sullo studio di specifici casi affrontati con la metodologia esperienziale sviluppata dal Centre of Experiential Learning (Cell) fondato dalla società QBGROUP. A discutere di questi argomenti presenti anche Salvatore Siena, direttore del dipartimento di ematologia e oncologia del Niguarda, e il direttore U.O oncologia ospedale San Paolo di Milano Daris Ferrari. Terzo cancro più diffuso, il carcinoma del colon-retto rappresenta la quarta principale causa di morte a livello mondiale. In Italia sono circa 450 mila le persone affette da carcinoma del colon-retto. Ad 1 persona su 4 la diagnosi arriva in fase avanzata, quando il carcinoma si è già diffuso oltre il colon e il retto e si è metastatizzato. Numeri allarmanti anche per i tumori testa-collo, che rappresentano circa il 5 per cento di tutte le neoplasie. Ogni anno in Italia si registrano 9.700 nuovi casi di tumori del distretto cervico-facciale, e sono circa 110 mila gli italiani chiamati a convivere con queste patologie, 84 mila dei quali uomini e 26 mila donne.

Il MeMO è anche l’occasione per celebrare un importante anniversario per Merck in Italia: i 15 anni dall’introduzione nel nostro paese di cetuximab, l’anticorpo monoclonale mirato al fattore di crescita epidermico (Egfr, Epidermal growth factor receptor) con il quale Merck ha fatto il suo esordio nell’area terapeutica dell’oncologia. Cetuximab, che attualmente è indicato nel carcinoma metastatico del colon-retto (mCRC) RAS wild type e nel carcinoma a cellule squamose della testa e del collo (Scchn), fa parte della categoria delle terapie ‘targeted’, costituite da molecole ‘intelligenti’ in grado di esercitare un’azione selettiva su recettori cellulari specifici, inibendo così la crescita tumorale. A differenza delle tradizionali terapie che, nell’agire sui tessuti cancerogeni, colpiscono anche le cellule sane, le terapie targeted sono in grado di distruggere alcuni tipi di cellule tumorali limitando il danno per le altre cellule.

“Cetuximab è stato il primo frutto dell’impegno in ricerca &sviluppo di Merck in ambito oncologico – spiega Antonio Messina, a capo del business biofarmaceutico di Merck in Italia – un impegno che negli anni non è mai venuto meno, anzi si è rafforzato, come dimostrato dal fatto che oggi il 70 per cento dei progetti di ricerca nella nostra pipeline di R&S è relativo alle aree dell’oncologia ed immuno-oncologia”. Focus sulle terapie ma non solo - L’approccio di Merck in oncologia è quello di un Healthcare provider a 360°: massimo impegno nella R&S di nuove soluzioni terapeutiche, ma anche attenzione a quei bisogni del paziente oncologico che vanno ‘oltre il farmaco’, in un percorso che tiene conto delle esigenze della persona nella sua interezza.È per questo che uno specifico modulo del MeMO sarà dedicato al ruolo delle emozioni nella gestione della relazione medico-paziente.

“Per gli operatori sanitari imparare a conoscere le emozioni è fondamentale per poter gestire meglio i pazienti e i familiari - spiega Luca Ostacoli, professore associato di psicologia clinica presso la scuola di medicina di Torino, responsabile del servizio di psicologia clinica presidio ospedaliero S. Anna – Comprendere il vissuto psicologico e fisiologico della persona, aiutarla validando le sue emozioni, facendole capire che può provare paura, rabbia o imbarazzo, è il primo passo per potersi relazionare in modo empatico e attento e migliorare l’interazione, rendendo così meno complesso il percorso terapeutico”. Il modulo dedicato al ruolo delle emozioni utilizzerà la metodologia ‘insideout’, mirata a mettere in scena, tramite rappresentazioni audiovisive, il rapporto medico/paziente, facendo emergere in contemporanea le emozioni, in particolar modo quelle nascoste e trattenute.

La metodologia riprende l’artificio del 'dentro/fuori' di Riley, la pre-adolescente protagonista del film di animazione 'Inside Out' e permette ai partecipanti, tramite l’innovativa alternanza ‘fiction’ (rappresentazione della realtà) e avatar digitale (rappresentazione del mondo interiore del paziente e delle sue emozioni più vere), di vedere ‘oltre’ il paziente che hanno di fronte, per osservarlo nel suo intimo. Obiettivo della metodologia, ragionare sulla lettura delle emozioni e trasferire ai partecipanti la capacità di riconoscerle, fornendo anche i primi rudimenti su come aiutare i pazienti ad affrontarle, cosi le terapie sono sempre più efficaci e a misura di paziente, con attenzione ai bisogni ed iniziative ‘oltre il farmaco’, ma, prima ancora di tutto ciò, massima attenzione alla prevenzione ed allo screening. Non è un caso che il MeMO si svolga in concomitanza con lo European Colorectal Cancer Awareness Month, l’importante iniziativa europea di sensibilizzazione sul carcinoma del colon retto che ha come obiettivo quello di aumentare l’awareness su questa devastante patologia.

Merck contribuisce all’iniziativa con una campagna globale sui suoi canali digitali, mirata a mettere in evidenza l’importanza della prevenzione attraverso corretti stili di vita e dello screening: esami specialistici regolari possono infatti consentire di riconoscere situazioni a rischio prima che si trasformino in tumori maligni o, comunque, di identificare i tumori ad uno stato iniziale, quando è più facile trattarli. (EUGENIA SERMONTI)