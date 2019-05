La figura del farmacista negli ultimi anni ha subito un’evoluzione, se inizialmente ricopriva il ruolo di esperto del farmaco e dei prodotti della salute, ora è diventato un punto di riferimento a cui il consumatore si rivolge sempre più spesso, anche per problematiche comuni, in particolare in ambito dermo-cosmetico. Questo il motivo che ha spinto l’Aideco, Associazione italiana dermatologia e cosmetologia, in collaborazione con l’Ordine dei farmacisti di Roma, ad organizzare tre serate di formazione che si terranno a maggio, presso l’università La Sapienza di Roma. “L’obiettivo di questi corsi è quello di fornire ai titolari e agli addetti al reparto dermocosmetico delle farmacie, informazioni utili ed aggiornamenti tecnico-scientifici al fine di individuare i principali bisogni degli utenti e dispensare consigli per il loro trattamento cosmetologico più idoneo” spiega Leonardo Celleno, dermatologo e presidente dell’associazione, che insieme a Giuseppe Guaglianone, vicepresidente dell’Ordine, daranno il benvenuto ai partecipanti. La dermo-cosmetologia, negli ultimi anni, ha subito una forte evoluzione, mettendo a disposizione del mercato prodotti con caratteristiche altamente innovative e che spesso richiedono una conoscenza più approfondita in materia. Il farmacista, assumendo un ruolo di consulente esperto in materia, è una figura di riferimento primario per i consumatori.

I corsi sono programmati per il 16, il 23 e il 30 maggio. Il primo appuntamento, intitolato ‘Pelle del bambino: le dermatiti più comuni’, è dedicato ai più piccoli perché la loro pelle è più 'immatura', fragile, delicata e di conseguenza maggiormente soggetta alla comparsa di irritazioni, arrossamenti, infiammazioni. Il corso si propone di trattare le dermatosi pediatriche più comuni di fronte alle quali può trovarsi il farmacista, illustrando per ognuna la sintomatologia ed i trattamenti più indicati. Il secondo appuntamento prende il nome: ‘La pelle secca e le sue problematiche: dalla xerosi cutanea alla psoriasi’. Un ridotto contenuto di acqua nella pelle e una scarsa produzione di lipidi cutanei, alterano ed indeboliscono il film idrolipidico cutaneo, una sottile pellicola che protegge l’epidermide rendendola morbida ed elastica. Quando questa barriera viene danneggiata, la pelle appare più secca e desquamata e talvolta può andare incontro all’insorgenza di vere e proprie patologie come la psoriasi e la dermatite atopica.

Scopo di questo corso è quello di illustrare sintomatologia e trattamenti di questi disturbi, illustrando anche quali sono le categorie di prodotti cosmetici più adatte da consigliare. L’ultimo giorno di corso è il 30 maggio intitolato: ‘La pelle grassa e le sue problematiche: dall’iperseborrea all’acne’. L’eccessiva produzione di sebo da parte delle ghiandole sebacee, non comporta solo un fastidio dal punto di vista estetico, ma può dare origine ad inestetismi o a vere e proprie patologie dermatologiche. Questo corso si propone di trattare il tema dell’iperseborrea e delle problematiche ad essa legate, che non coinvolgono solo la pelle, ma anche capelli e cuoio capelluto. Per ogni alterazione correlata alla disfunzione della ghiandola sebacea verrà illustrato il trattamento cosmetologico auspicabile per coadiuvare e supportare la terapia dermatologica. Tutti i corsi si terranno nell’aula Giacomini, istituto di botanica- facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’università La Sapienza di Roma, Piazzale Aldo Moro, 5e forniscono crediti ecm, utili per la formazione continua dei farmacisti. (ANNA CAPASSO)