Marco Caraglia il nuovo G. M. della Almirall Italia

Cambio al vertice di Almirall Italia dall’1 giugno 2019. Marco Caraglia è il nuovo General Manager della sede italiana della multinazionale farmaceutica spagnola. Subentra ad Alessandro Cappella, alla guida della società dal 2017, che a sua volta assume la responsabilità di General Manager del cluster Almirall DACH (Germania Austria e Svizzera). Milanese, con una laurea in Farmacia, Marco Caraglia vanta una esperienza di oltre vent’anni nel settore farmaceutico dove ha ricoperto ruoli di responsabilità crescente sia in Italia che in Europa in ambito Sales e Marketing presso realtà multinazionali del settore. E’ approdato in Almirall Italia ad Aprile 2018 per ricoprire il ruolo di Business Unit Director. «Sono molto contento ed orgoglioso di ricoprire questo ruolo in una società dinamica come Almirall. Conto di dare il mio contributo in questa fase di grande sviluppo dell’azienda e confido di continuare il percorso di successo e crescita che vede Almirall protagonista nel creare valore, in particolare in dermatologia, per i pazienti e la comunità scientifica». (FABRIZIA MASELLI)