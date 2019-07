“Finalmente azioni concrete per la Sicilia che ha assoluto bisogno di migliorare le infrastrutture sanitarie - evidenzia il ministro della Salute, Giulia Grillo - Questi sono i primi 236 milioni: presto arriveranno i fondi per gli interventi in altre strutture. Il rilancio dell’edilizia sanitaria è una priorità assoluta per il Paese, per questo abbiamo aumentato di 4 miliardi il Fondo ex art. 20 portandolo da 24 a 28 miliardi. Mai nessuno aveva finanziato così tanto l’edilizia dei nostri ospedali in un solo anno di Governo - precisa Grillo - A questo intervento per la Sicilia ne seguiranno presto altri per tutte quelle Regioni (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria), che hanno tardato a presentare le reti ospedaliere e che si stanno mettendo in regola per ricevere le risorse utili per l’edilizia sanitaria. La salute dei cittadini passa anche per ospedali e strutture che rispettino le misure di sicurezza. Il cambiamento del Paese passa da misure concrete. Noi passiamo dalle parole ai fatti” conclude il ministro.

I 42 interventi finanziati così suddivisi:

. 25 interventi riguardano il potenziamento delle strutture territoriali (realizzazione di PTA, RSA, centri di riabilitazione ecc)

. 17 interventi sono inseriti nell’ambito delle strutture ospedaliere, afferiscono essenzialmente ad adeguamenti strutturali e impiantistici, acquisizione di tecnologie, miglioramento della funzionalità di pronto soccorsi e sale operatorie. (EUGENIA SERMONTI)