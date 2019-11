Salute maschile: stili di vitaprevenzione e nuove terapie

Nato nel mondo anglosassone, e diffuso in tutto il mondo, il movimento Movember è oggi un’Associazione che il Global Journal ha inserito nel 2012 fra le più importanti organizzazioni non governative del mondo: con milioni di associati si propone di promuovere una maggiore attenzione alle patologie maschili più diffuse come il carcinoma della prostata, l’iperplasia prostatica benigna, l’incontinenza urinaria e la disfunzione erettile. Importante, quindi, non perdere l’occasione e fare il punto sulle patologie maschili, le soluzioni terapeutiche, la prevenzione. Le patologie urologiche maschili sono in crescita dovunque, in buona parte legate all’invecchiamento della popolazione, con impatti significativi sulla vita delle persone e sull’Ssn. Di incontinenza urinaria, per esempio, soffrono, in Italia, oltre 2 milioni di uomini; il carcinoma prostatico è il tumore più frequente nella popolazione maschile dei paesi occidentali e si stima che il 50 per cento dei pazienti che abbiano subito un intervento chirurgico radicale di prostatectomia possano sviluppare problemi di disfunzione erettile che - nel 20 per cento dei casi - è resistente ai farmaci.

Come emerge dalle Survey dell’Associazione Europea di Urologia (EAU), la consapevolezza sullo stato di salute della prostata è sorprendentemente basso fra gli uomini europei al di sopra dei 50 anni: solo 1 su 4 è in grado di definirne correttamente la funzione, nonostante sia accertato che all’età di 60 anni oltre il 40 per cento degli uomini soffre di iperplasia prostatica benigna, cioè dell’ingrossamento significativo di quest’organo. In Italia ben 9 milioni di uomini non si recano mai dall’urologo e solo il 10-20 per cento si sottopone ad una visita preventiva ma, spesso, lo fa quando la situazione è già ‘compromessa’. Eppure, i dati non lasciano dubbi sulla dimensione e rilevanza del problema: ogni anno, a 450. mila uomini europei viene diagnosticato un tumore alla prostata, patologia che causa circa 92 mila decessi/anno in Europa. Malgrado questo tumore sia il più diffuso presso la popolazione maschile europea, buona parte degli intervistati (survey EAU 2018) ha riferito di riconoscere più facilmente i sintomi di un tumore del seno (31per cento) che non della prostata (27 per cento) e solo 1 su 4 ha indicato correttamente la posizione di questo organo.

Una situazione simile si verifica nel caso della disfunzione erettile e dell’incontinenza urinaria, che per molti uomini rappresentano, tuttora, un gigantesco ‘tabu’ da superare. La disfunzione erettile (ED) colpisce in Europa circa il 50 per cento degli uomini sessualmente attivi dai 50 anni in su ma, secondo la survey EAU 2018, il 75 per cento degli intervistati non aveva alcuna idea circa la dimensione di questo problema e l’85 per cento si è dichiarato totalmente all’oscuro dei numeri legati all’incontinenza urinaria. Un tema su cui riflettere riguarda il ritardo nel ricorso al medico, nonostante sia accertato che la maggior parte delle morti per tumore si verifica perché il problema non è stato affrontato per tempo. Dalla Survey (2018) emerge che il 43 per cento del campione intervistato non si rivolgerebbe al medico anche se notasse sangue nelle urine; il 23 per cento attenderebbe circa un mese anche in presenza di frequenti stimoli a urinare; il 28 per cento rimanderebbe di una settimana se registrasse senso di dolore o bruciore durante la minzione. Solo il 17 per cento degli intervistati ha ipotizzato che dolori al basso ventre possano essere indicatori di un problema più serio.Il periodo di ‘indecisione’ indicato dagli uomini italiani oscilla fra 1 e 7 mesi, mentre una percentuale di intervistati nostrani - per fortuna ‘contenuta’ fra lo 0,58 e il 3,27 per cento - dichiara addirittura che, anche in presenza di disturbi, non andrebbe proprio dal medico!

Oggi, per fronteggiare le patologie maschili sono disponibili efficaci terapie farmacologiche ma, anche, dispositivi biomedicali che possono contribuire a recuperare funzioni vitali e una buona qualità di vita. A seconda della complessità e gravità, l’incontinenza urinaria può essere affrontata con trattamenti e terapie mirate. Quando il problema è limitato (l’urina fuoriesce dalla vescica nel momento in cui questa è sotto pressione, per esempio, quando una persona tossisce o ride), si può ricorrere a supporti esterni, a trattamenti di rieducazione perineale, terapie farmacologiche, infiltrazioni locali. Più complesso è, invece, ripristinare il pieno controllo vescicale dopo interventi chirurgici come la prostatectomia. Per questo, sono oggi disponibili dispositivi quali gli sfinteri urinari artificiali. Realizzati in maniera da riprodurre integralmente gli organi naturali, vengono impiantati all’interno del corpo, consentendo di ripristinare appieno le funzioni vitali. La possibilità di essere occultati nell’organismo offre indiscussi vantaggi sia dal punto di vista funzionale che psicologico e ampiamente determina l’apprezzamento dei pazienti.

Per affrontare, invece, la disfunzione erettile, è oggi possibile fare ricorso alle protesi peniene, un’opzione terapeutica fra le più avanzate, ma ancora poco adottate dalla stessa classe medica. Eppure, studi clinici internazionali ne confermano l’efficacia risolutiva. La patologia, clinicamente definita come l’incapacità, ricorrente o costante, di raggiungere e/o mantenere un’erezione durante il rapporto sessuale (National Institute of Health [NIH] Consensus Document), ha conseguenze devastanti per la vita quotidiana, è di norma indotta da interventi chirurgici di prostatectomia e presenta numerosi casi, anche di pazienti giovani, per i quali le terapie farmacologiche di tipo orale o iniettivo (con prostaglandine o papaverina iniettate direttamente nel tessuto) risultano inadeguate. In queste situazioni, l’impianto di protesi peniena consente la ripresa funzionale completa e, quindi, l’erezione. L’intervento prevede l’inserimento di due piccoli cilindri (protesi idrauliche) nelle due camere di erezione del pene, i corpi cavernosi. Questo consente un’erezione virtualmente non difforme da quella naturale, con la medesima sensibilità e capacità di eiaculazione riscontrabili in precedenza e con immutata funzione urinarie. Le protesi e il piccolo dispositivo di controllo vengono inseriti sotto la cute, perciò non risultano visibili, un aspetto di vitale importanza per la rassicurazione dei pazienti e la piena accettazione dell’impianto. (FABRIZIA MASELLI)