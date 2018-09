L'estate sembra non voler abbandonare l'Italia. Infatti, in questi primi giorni di settembre le temperature hanno raggiunto picchi molto alti rispetto alle temperature di questo periodo ma tutto questo potrebbe acquietarsi per un momento. Sì perché da oggi, giovedì 6 settembre, è attesa su tutto il Nord d'Italia un'intensa perturbazione atlantica che porterà rovesci e temporali ma non solo. Si temono "eventi estremi": nelle regioni del Nord-Est, come Veneto e Friuli Venezia Giulia, saranno previste forti grandinate. Per gli esperti, però, sarà venerdì la giornata peggiore quando il mal tempo investirà anche le regioni centrali verificandosi sotto forma di veri e propri nubifragi. Questo respiro dall'estate, però, durerà ben poco. Infatti, già da sabato parrebbe che la perturbazione atlantica si allontanerà lasciando giù le ultime piogge sulle coste adriatiche, sulle Alpi orientali e l'Appennino. Sarà quini la volta dell'anticiclone delle Azzorre che riporterà da lunedì 10 settembre il caldo africano sulla Penisola.