Coronavirus, Massimo Galli: "Epidemia in Italia imprevedibile e senza precedenti, servono più risorse"

"Ci troviamo di fronte a una situazione che non ha precedenti in questa dimensione e con queste caratteristiche". Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, tiene alta l'attenzione sull'emergenza coronavirus che ormai si è sparsa in tutta Italia. In particolare preoccupa la situazione del sistema sanitario, messo a durissima prova: "Alcuni ospedali lombardi sono sotto uno stress ancora più pesante di quello che può avere l'ospedale Sacco, che si addestra da anni a fronteggiare certe emergenze. Eravamo noi, assieme allo Spallanzani di Roma, che avremmo dovuto fronteggiare questo genere di cose. Solo che questa è un'epidemia che ha una scala maggiore di tutto quello che si poteva pensare, prevedere e prevenire". Per questo motivo Galli ritiene che siano necessarie più risorse dedicate all'emergenza coronavirus: "È evidente che abbiamo una condizione di epidemia che interessa soprattutto una parte del Paese, sulla questione dei casi dobbiamo essere chiari. Poi dobbiamo avere sicuramente più risorse dedicate. Credo che soprattutto in Lombardia serva poter avere più personale addestrato e credo anche che si debba arrivare ad avere delle strutture che possano ospitare persone con una infezione lieve, che non va avanti come progressione di malattia, ma che non possono con sicurezza essere messe in quarantena a casa loro".