Coronavirus, quarantena a luci rosse: Pornhub, regalo piccante per chi resta a casa

“Che libidine”, direbbe qualcuno. La quarantena si appresta a diventare a luci rosse visto che Pornhub-hub, la famosa e chiacchierata piattaforma web per maggiorenni, ha deciso di aiutare l’Italia. Come? In due modi. Senza andare per le lunghe: il famoso sito destina i proventi del mese di marzo interamente al nostro Paese, provato dall’emergenza Coronavirus. Ma c’è altro. E’ in arrivo un regalo a tutti gli italiani: l’abbonamento gratuito al pacchetto Premium (solitamente a pagamento) per accedere a servizi e video esclusivi.

Sulla pagina ufficiale Twitter si legge: “Porn-hub ha deciso di donare la propria percentuale dei proventi del mese di marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l’Italia in questa emergenza. Per tenervi compagni Pornhub Premium senza carta di credito”.

Come dire: buona visione, riservata ad uno pubblico maggiorenne ovviamente. Un modo tutto singolare per allietare questa permanenza forzata in casa. A quanto pare di questa decisione non saranno felici solo i single, ma anche le coppie. Chiederemo a Pornhub alla fine della quarantena i risultati delle visualizzazioni. Giusto per avere un’idea. Piccante, come sempre.