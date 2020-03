Coronavirus, le immagini delle lastre ai polmoni dei malati: le macchie bianche che impediscono di respirare

18 marzo 2020 a

Su Twitter stanno cominciando a circolare le prime immagini delle radiografie polmonari dei malati di coronavirus. Si vede subito, anche da chi non è medico, che i polmoni presentano delle chiazze bianche. Le macchie visibili alle TC scan, pubblicate sul profilo Twitter del The Radiological Society of North America, vengono chiamate dai radiologi "opacità del vetro smerigliato" e aiutano a capire come il virus attacca i polmoni.

In sostanza, si formano degli spazi all'interno dei polmoni che si riempiono di muco. Questo impedisce al paziente di respirare per la mancanza di spazio per l'ingresso di ossigeno. Le immagini pubblicate dal Rsna raffigurano l'organo di una donna di 41 anni che aveva febbre e tosse, ed è risultata positiva al virus. Per il momento non si conosce la cura contro il Covid-19, ragion per cui l'unico modo per arginarlo è limitare i contagi.