Coronavirus, i tre sintomi di chi sta guarendo: "In 87 casi su 100", la prima conferma dal Sacco di Milano

Tre sintomi del coronavirus sarebbero anche sintomi della guarigione, dal Covid-19. Si tratta di perdita di olfatto, del gusto e di diarrea (i primi due molto comuni) e si parla, soprattutto, di quanto è stato rilevato dall'ospedale Sacco di Milano: su 100 pazienti guariti, 87 di loro hanno avuto questi tre sintomi nella fase finale, quando stavano uscendo dal tunnel di questo maledetto virus. Una conferma in tal senso arriva anche da Hendrik Streeck, virologo di Bonn, che come Tpi.it sta coordinando le indagini nell’area di Heinsberg, la cittadina del Land Nordreno-Vestfalia dove per ora è concentrata l’epidemia in Germania. E ancora, l'equipe del Sacco di Milano sottolinea che "secondo i dati preliminari che abbiamo, il decorso naturale delle anosmie acute legate al Covid-19 sembra spesso favorevole". Insomma, per ora nessuna certezza scientifica ma solo una evidente ricorrenza statistica.