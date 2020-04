Coronavirus, Oms: "Dieci volte più letale dell'influenza. Non sparirà, portare le mascherine diventerà normale"

13 aprile 2020 a

"Il coronavirus è "10 volte più letale" di una normale influenza. All'Oms sono serviti tre mesi per confermare quello che virologi come Roberto Burioni andavano ripetendo già a gennaio, anche se con una evidenza scientifica ancora più terrificante perché basata sui dati di queste settimane. "Le prove fornite da alcuni Paesi ci stanno dando un quadro più chiaro di questo virus, di come si comporta, di come fermarlo e come trattarlo - spiega in conferenza stampa da Ginevra il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus -. Sappiamo che Covid19 si diffonde velocemente e sappiamo che è letale, dieci volte più letale del virus responsabile della pandemia di influenza del 2009" diventata poi di fatto l'influenza "comune".

Peraltro occorrerà abituarsi a convivere con questo virus, perché il vaccino, unica vera arma scientifica, è ancora lontano. Il coronavirus, ha sottolineato David Nabarro, portavoce dell'Oms, in un'intervista alla Bbc - non sparirà. Non sappiamo se le persone che hanno avuto il virus rimangono immuni e non sappiamo quando avremo un vaccino. Una qualche forma di protezione del viso come le mascherine diventerà la norma, non da ultimo per rassicurare le persone".

