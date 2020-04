Roberto Burioni a Donald Trump: "Coronavirus, iniezioni e luce solare? La disinformazione fa danni tragici"

24 aprile 2020 a

Alle sparate di Donald Trump risponde Roberto Burioni. Come è noto, il presidente Usa, ha parlato della possibilità di iniezioni di disinfettanti ed esposizione alla luce solare per sconfiggere il coronavirus. Affermazioni balzane che hanno fatto scatenare la comunità scientifica internazionale: negli States, la polemica infuria. E, come detto, Burioni - interpellato dalla AdnKronos - ha commentato le "ricette" di The Donald: "Su simili affermazioni non ho commenti da fare, sinceramente", ha premesso il virologo-rock star. E però, a stretto giro, un'osservazione la aggiunge: "In momenti come questo tutti coloro che hanno grandi responsabilità devono misurare le parole, perché i danni della disinformazione medica possono essere tragici", conclude Burioni. Insomma, Donald Trump bocciato. Anzi, bocciatissimo.

