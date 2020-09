Coronavirus, il saluto col gomito aumenta il rischio di contagio? Il divieto che inquieta l'Italia

14 settembre 2020 a

Da qualche mese a questa parte il saluto col gomito ha preso il posto della stretta di mano o del bacio sulla guancia. Per evitare un eventuale contagio da coronavirus ci siamo adeguati a una nuova forma di interazione. Ma secondo il conservatorio di Sassari è bene fare a meno di questa nuova abitudine. Ecco perché ha emanato un provvedimento che vieta questa forma di saluto.

"Anche se tollerato e perfino considerato corretto e sicuro, il contatto tra gomiti è ritenuto in contrasto con le disposizioni comportamentali del governo che raccomandano, invece, l' impiego del gomito al fine di ostacolare l'irrorazione delle particelle di mucosa", ha detto il presidente Ivano Iai, che quindi si chiede: "Se ci hanno sempre detto di starnutire o tossire nel gomito perché poi dobbiamo usare proprio il gomito per salutarci?". Il rischio è che appunto ci si trasmetta il virus. Nel conservatorio, inoltre, il divieto di saluto attraverso "contatto cubitale" si estende a ogni altra parte del corpo, vale anche all'aperto e non ammette deroghe. Intanto altre scuole a Roma stanno già valutando provvedimenti simili.

In realtà anche il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha ricordato, attraverso un tweet, di evitare di salutarsi con il gomito, anche se per motivi diversi da quelli indicati dal conservatorio di Sassari. Secondo l'Oms, infatti, questa modalità non consente di rispettare la distanza di sicurezza raccomandata per evitare il contagio.

