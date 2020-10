Claudio Giorlandino a L'aria che tira, studio sconvolgente: come capire se in un luogo c'è il coronavirus

30 ottobre 2020 a

"Dove c'è cattivo odore, c'è il virus". Claudio Giorlandino, direttore Sanitario Altamedica, in collegamento con Myrta Merlino e David Parenzo a L'aria che tira illustra lo studio sui principali luoghi di contagio da Covid. "Il virus persiste negli asintomatici da dieci a quindici giorni - spiega l'esperto -. Ai positivi abbiamo chiesto dove erano stati in questi ultimi quindici giorni. In metropolitana c'era un cattivo odore e dove c'è cattivo odore c'è anche il virus. Sui mezzi pubblici ci vuole una mascherina FFP3".

Conclusione: "I positivi non si sono contagiatial ristorante, al cinema, al teatro, mentre non si può escludere che si siano infettati sui mezzi pubblici". Uno studio di cui evidentemente il premier Giuseppe Conte e i suoi ministri Dario Franceschini e Paola De Micheli non hanno tenuto conto nella stesura dell'ultimo Dpcm, che ha imposto la chiusura alle 18 a bar e ristoranti e la chiusura tout-court a teatri e cinema. O più semplicemente non hanno voluto farlo.

