Lo sapevate che Tik Tok ha rimosso e bloccato 500mila utenti italiani perché hanno meno di 13 anni? È difficile controllare i 13enni, ma qualcuno dovrà prendersi questo compito: sono troppi i ragazzini bloccati da Tik Tok. Se la memoria non mi inganna, in tutte le stagioni ci sono stati dei divieti regolarmente bypassati. Anche in questa.

"Lo sapevate che", il diario di Maurizio Costanzo

