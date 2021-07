Leonardo Da Vinci, svolta dal Dna: "I suoi discendenti diretti", ecco chi sono e che lavori fanno

06 luglio 2021 a

Discendenti di Leonardo Da Vinci? Ne sono stati identificati quattordici in linea diretta maschile attualmente viventi, di cui tredici finora sconosciuti. Lo riporta la rivista Human Evolution, dove è stato pubblicato il risultato della ricerca condotta da Alessandro Vezzosi, fondatore del Museo Ideale Leonardo Da Vinci, e Agnese Sabato, presidente dell’associazione Leonardo Da Vinci Heritage: tale ricerca servirà a ricostruire il profilo genetico del genio rinascimentale.

Si tratta di un passo molto importante nella caccia al Dna di Da Vinci, necessario per capire cosa lo rendeva così geniale e unico. “Nel 2016 avevamo già individuato 35 discendenti viventi di Leonardo - ha dichiarato Alessandro Vezzosi all’Ansa - ma erano per lo più indiretti, frutto di parentele parallele anche in linea femminile, come nel caso più noto del regista Franco Zeffirelli: dunque non erano persone che potevano darci informazioni utili sul Dna di Leonardo e in particolare sul cromosoma Y, che viene trasmesso a discendenti maschi e rimane quasi invariato per 25 generazioni”.

Quindi i quattordici discendenti identificati possono rappresentare una svolta: “Hanno un’eta compresa tra 1 e 85 anni - ha spiegato Vezzosi - vivono non proprio a Vinci, ma in Comuni limitrofi fino alla Versilia e fanno mestieri comuni, come l’impiegato, il geometra, l’artigiano”. Il loro Dna sarà analizzato nei prossimi mesi per contribuire alle ricerche della task force internazionale.

