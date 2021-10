Miracle Touch, il massaggio magico di Carolina Qantas (prediletta da Chiara Ferragni)

25 ottobre 2021 a

Una lista d’attesa lunga mesi, storie di Instagram che testimoniano i risultati del suo lavoro, Carolina Dantas, di Salvador de Bahia, ma di origine italiana, con il suo massaggio Miracle Touch, sta conquistando Vip, star e tante clienti.

È l’unica istruttrice ufficiale del metodo Renata França in Italia, imparato direttamente dalla Guru creatrice Renata França.

La sua pagina Instagram @carolinadhermo è tra le più seguite negli ultimi tempi e presso il suo centro estetico a Milano, in Via Castel Morrone, 19 è un via vai di clienti soddisfatte dalle sue preziose mani.

Tra le sue celebrities ci sono Chiara Ferragni, Veronica Ferraro, Federica Fontana, Gilda Ambrosio, Chiara Biasi e molte altre.

Insomma, i suoi trattamenti sono il nuovo desiderio di milioni di donne, l’abbiamo intervistata e vi spieghiamo il segreto del suo successo.

Come ha rivoluzionato il massaggio la tecnica Renata França?

“È un metodo innovativo, che ho portato in Italia dal mio amato Brasile. Il metodo Renata França rivoluziona il concetto di massaggio drenante, com’è possibile vedere dalle tante testimonianze, dalla mia pagina Instagram, attraverso delle manovre ben precise si ottengono risultati subito visibili. La silhouette è rimodellata e sgonfia”.

In cosa consiste esattamente il Miracle Touch?

“Manualmente andremo a spostare gli adipociti, definendo i muscoli, eliminando i liquidi in eccesso e riattivando il metabolismo. Rafforza il sistema immunitario, allevia la pesantezza e il gonfiore dovuti alla congestione dei liquidi. È efficace contro la cellulite, favorisce il rilassamento alleviando lo stress, perché il massaggio è prima di tutto salute”.

Come agisce sulla parte del linfodrenaggio?

“Il linfodrenaggio, tramite stimolazione normale è capace di rimuovere ristagni liquidi accumulati negli spazi interstiziali e favorirne un corretto deflusso all’interno dei vasi linfatici. Ovvero, promuovere lo scorrimento della linfa all’interno della circolazione linfatica costituita da una fitta rete di vasi”.

Come riesce a modellare la silhouette?

“Con il massaggio lavoro sul tessuto adiposo. Ecco, vado a spostare le cellule di grasso in modo controllato verso altre zone, così da ottenere un risultato armonioso e un corpo modellato”.

Quali sono i risultati visibili fin dal primo trattamento?

“Sono unici. Immediatamente si nota la perdita del gonfiore, il corpo è leggero, le gambe sono modellate e la pancia è piatta. Miracle Touch continua il suo compito nei giorni a seguire, aiutando le persone a perdere peso. Naturalmente, l’alimentazione e il movimento aiutano a ottenere il risultato prefissato”.



Quali sono le novità in vista?

“Io e la mia socia Daniela Sousa, specializzata in Microblanding abbiamo inaugurato la Dhermodesign tre anni fa ed io facevo il massaggio da sola. Oggi siamo un team di cinque persone a fare massaggi e presto inaugureremo una nuova sede dove tutti potrete trovare tante novità”.

