Alghe, il mix che ti salva la vita: di quanto abbatte il rischio cardiaco. E il metabolismo...

Un mix di due alghe marine e cromo può salvarci la vita: la buona notizia arriva da uno studio italiano pubblicato sulla rivista internazionale Journal of Diabetes Research, secondo cui questa miscela avrebbe degli effetti molto positivi sulla sindrome metabolica. Di cosa si tratta? Una patologia che porta con sé un rischio elevato di malattie cardiovascolari, ma anche di diabete o di steatosi epatica, ovvero il fegato grasso. Come spiega La Repubblica, all'origine di questa sindrome ci sarebbero soprattutto un'alimentazione sbagliata e poca attività fisica.

In ogni caso, talvolta può non bastare solo il cambiamento dello stile di vita. Che nella maggior parte dei casi non avviene nemmeno in maniera facile. Ecco perché si cercano delle soluzioni alternative come il mix di due alghe marine e di cromo, che ha dimostrato di essere efficace contro la sindrome, spesso contraddistinta da un'eccessiva circonferenza vita, ipertensione arteriosa, alterata glicemia a digiuno e valori alterati di colesterolo. Lo studio italiano è stato condotto su 505 pazienti e ha riportato una riduzione del rischio cardiovascolare del 27% a seguito dell'utilizzo di questa miscela.

Dopo sei mesi di trattamento con l'integratore, inoltre, sono stati osservati degli effetti positivi anche su altri indicatori. "Il peso corporeo è stato ridotto in media di 7,3 chilogrammi mentre la circonferenza di vita è scesa di 7,5 centimetri - ha spiegato a Repubblica Antonio Nicolucci, primo autore dello studio -. La glicemia a digiuno è diminuita di 16,3 mg/dl mentre l'emoglobina glicata dello 0,55%. Buoni anche gli effetti benefici sulla pressione arteriosa, sia sistolica sia diastolica, che sono risultate entrambe più basse rispetto all'inizio dello studio. Lo stesso è avvenuto per i livelli di colesterolo 'cattivo' Ldl e dei trigliceridi mentre il colesterolo 'buono' Hdl è aumentato".

