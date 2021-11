Variante sudafricana, studio-choc: "Vaccino, di quanto cala l'efficacia". Cifre drammatiche, il peggio deve venire?

26 novembre 2021 a

"Questa è la variante peggiore, potrebbe rendere i vaccini meno efficaci almeno del 40%": l'allarme è stato lanciato dal ministro della Salute inglese Sajid Javid, preoccupato per la variante sudafricana, che avrebbe più di 30 mutazioni, il numero più alto mai registrato finora e quasi il doppio di quelle della Delta. La mutazione si chiama Nu ed è stata individuata per la prima volta in Botswana. Oggi, però, come spiega il Daily Mail citato da Dagospia, è stata rintracciata anche a Hong Kong e soprattutto in Sudafrica.

Ecco perché il Regno Unito, come anche Italia e Israele, ha bloccato i voli provenienti dai tre Paesi già colpiti dalla variante, ma anche da Namibia, Lesotho, Eswatini e Zimbabwe. Per ora, comunque, non sono stati segnalati casi nel Regno Unito. Il ministro, però, ha annunciato che tutti gli inglesi rientrati dal Sudafrica negli ultimi 10 giorni saranno contattati e testati. "Potrebbe essere più trasmissibile della variante Delta - ha spiegato Javid -. E i vaccini che abbiamo attualmente a disposizione potrebbero essere meno efficaci".

Sul fronte internazionale, invece, gli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità incontreranno a breve i funzionari sudafricani per valutare l'evoluzione della situazione nel Paese. I casi identificati finora sono 100, ma la variante è già presente in tre Paesi. E i positivi registrati a Hong Kong avevano legami con il Sudafrica. La mancanza di un tracciamento appropriato in Africa, però, potrebbe sottostimare i numeri reali, stando a quanto riportato dagli scienziati.

