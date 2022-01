Omicron buca il vaccino? “Ultima ondata”: dati-choc, come sta per essere stravolta la pandemia

04 gennaio 2022 a

Omicron potrebbe essere l’ultima variante del Covid. È quanto emerge da uno studio condotto in Danimarca e realizzato osservando 12mila nuclei familiari: siccome Omicron appare più contagiosa ma meno grave a livello di malattia, “questo potrebbe essere ciò che ci porta fuori dalla pandemia e fa in modo che questa sia l’ultima ondata di Covid”.

Una nota di ottimismo che dovrà trovare riscontro nella realtà: è vero che tale variante sembra avere conseguenze meno gravi, ma contagiando così tante persone comunque non evita un sovraccarico del sistema sanitario. La tesi dei ricercatori dell’università di Copenhagen è però un’altra: Omicron appare nettamente più contagiosa rispetto a Delta (il tasso è superiore di 2,7-3,7 volte) ma induce un numero decisamente più basso di ricoveri in terapia intensiva. Da qui il cauto ottimismo dei danesi, che credono davvero di vedere la luce in fondo al tunnel del Covid.

“I nostri risultati confermano che la rapida diffusione di Omicron - si legge nello studio - può essere attribuita in via primaria alla sua capacità di superare l’immunità fornita dal vaccino più che all’incremento direttamente legato alla trasmissibilità di base”. Ma soprattutto è emerso che il rischio di ospedalizzazione è praticamente dimezzato: su 93 persone ricoverate a fine dicembre per Omicron, soltanto 5 hanno avuto bisogno di cure in terapia intensiva. Questo, secondo i danesi, potrebbe essere ciò che ci porta fuori dalla pandemia.

