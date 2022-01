In onda, Ilaria Capua: "Introdotta in Italia la peste suina africana: perché è un grosso problema"

07 gennaio 2022 a

Ospite di David Parenzo e di Concita De Gregorio a In onda, su La7, nella puntata del 7 gennaio, Ilaria Capua parla di una malattia che sta diventando un vero guaio per il nostro Paese. La virologa, infatti, avverte: "L'introduzione della peste suina africana nel territorio italiano è un problema".

Quindi Ilaria Capua, visto il panico sui volti dei presenti in studio specifica meglio: "Non è un problema di salute per le persone perché non contagia l'uomo ma solo cinghiali, maiali e affini ma così come abbiamo imparato dalla Omicron se c'è una malattia così grave dall'Italia non partono più suini e i prosciutti rischiano di rimanere fermi".

Quindi ha concluso la nota virologa, "la malattia potrebbe avere ripercussioni pesanti sul settore".

