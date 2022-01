Omicron, individuata la "variante sorella": BA.2 già dominante? L'ipotesi-choc dalla Danimarca

09 gennaio 2022 a

Una domenica di paura. Una domenica di varianti e mutazioni del Covid. Prima la notizia da Cipro, dove le autorità sanitarie segnalano 25 casi di una nuova variante Covid che hanno provvisoriamente denominato Deltacron. Si tratterebbe di una sorta di mix tra alcune mutazioni di Omicron e altre di Delta. E, soprattutto, in base alle primissime evidenze determinerebbe un alto tasso di ospedalizzazioni: ve ne abbiamo parlato approfonditamente in un articolo che potete leggere cliccando qui .

Ma purtroppo non è tutto. In queste ore, infatti, è stata scoperta anche quella che viene definita una "sorella" di Omicron, variante che potrebbe essersi sviluppata in modo autonomo quasi nello stesso tempo e che i ricercatori stanno tenendo sotto controllo. Per definirla i ricercatori hanno creato 2 sotto-lignaggi di B.1.1.529: BA.1 cioè Omicron e il nuovo lignaggio "anomalo" chiamato BA.2.

L'allarme relativo a quest'ultima minacciosa mutazione arriva dalla Danimarca, che fa sapere che la BA.2 potrebbe essere diventata già dominante sulla BA.1. Per inciso, la Danimarca è tra i primi paesi al mondo in termini di sequenziamenti, dunque una fonte molto autorevole.

Secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie danesi, la nuova variante è di difficile identificazione rispetto a Omicron perché non presenta la delezione del gene S che permette di sospettare direttamente dal tampone l’appartenenza alla variante Omicron. Insomma, per identificare BA.2 è necessario sequenziare tutti i campioni: questo ovviamente richiede delle capacità di laboratorio e di analisi che ben pochi paesi hanno a disposizione. E il timore che il Covid, mutazione dopo mutazione, continui a martoriarci ed assediarci, purtroppo non può far altro che crescere.

